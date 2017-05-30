Подсчитан ущерб, нанесенный разбушевавшейся стихией

Страховые компании получили порядка 2 тысяч предварительных заявок на выплату компенсаций. Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Предварительно ущерб, нанесенный вчера шквалистым ветром, страховщики оценили в 200 млн рублей, но сумма может корректироваться, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. Из 2 тыс. предварительных заявок, поданных в страховые компании на выплату компенсаций, 30% попадают под действие полиса каско . В целом же размер ущерба, причиненный вчера стихией автомобилям, по меркам страховщиков, не очень велик и составляет 200 млн рублей. Больший ущерб наносят наводнения. Так как в Москве традиционно оформляется большое число полисов каско, многие автовладельцы могут рассчитывать на компенсации.

Как напоминают в РСА, падение дерева на автомобиль — это страховой случай по каско, тем не менее страхователю нужно предоставить в страховую компанию справки из МЧС и Росгидрометцентра, подтверждающие, что в указанное время действительно разбушевалась стихия. С автокаско все просто — после получения справок владелец пострадавшего автомобиля должен на месте сфотографировать транспортное средство и оперативно обратиться к своему страховщику, после чего следовать его рекомендациям. С выплатами проблем не будет, тем более что сейчас страховщики готовы к упрощенному порядку приема заявлений на выплаты по таким случаям. Сложнее обстоит дело с выплатами по вреду жизни и здоровью, здесь люди обращаются уже после лечения, чтобы его компенсировать, то есть тут возмещение ущерба носит отложенный характер.

Наш юрист Сергей Смирнов рассказывает , как следует поступать автомобилистам, чьи транспортные средства пострадали в результате аварии, чтобы получить компенсацию.

Вчера в Москве и Подмосковье наблюдались гроза, град и шквалистый ветер с порывами 17–22 м/с. Видео с последствиями стихийного бедствия очевидцы до сих пор выкладывают в соцсети.



Фото: Елена Редькина

