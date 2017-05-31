Казалось бы, что плохого в бернауте? Это не превышение скорости, а просто дурачество. Но у американской полиции на сей счет свое мнение, суровое.

Бернаут — интенсивная пробуксовка, которую активно используют дрэгрейсеры для разогрева шины перед стартом. Выглядит процедура зрелищно: море дыма, рев двигателя… А еще ею пользуются другие «рейсеры», те, что любят выпендриваться на улицах. Подобное шоу нередко вызывает аплодисменты одной части зрителей и непонимание других, но результат всегда один — «отжигатель» непременно оказывается в центре внимания. Собственно, ничего плохого в бернауте нет. Это не превышение скоростного режима, не проезд на запрещающий сигнал светофора и не выезд на полосу встречного движения. Тем не менее заокеанская полиция смотрит на подобные выкрутасы очень косо и готова выписывать за них большие штрафы.

Подтверждение тому — случай, произошедший с Мэтью Хатчинсоном, владельцем замечательного Nissan Skyline R32. Мэтью умеет жечь шины в движении как никто другой и продемонстрировал свое мастерство на одной из улиц Ошен Сити, штат Мериленд. Дымил он долго, тщательно и упоенно. А когда завеса рассеялась, позади появился полицейский Ford Crown Victoria с очень злым копом. В итоге парню выписали штраф в размере 1000 долларов!

Иногда американские власти обходятся с нарушителями весьма строго. Пример тому — история с Хондой Сивик, объехавшей пробку на 10 тыс. долларов.

Фото: YouTube