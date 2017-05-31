«Яндекс» показал испытания своего первого беспилотного автомобиля

Российская компания представила на своем YouTube-канале прототип беспилотного автомобиля. Пока его испытывают на закрытых площадках, но в течение года планируют начать тестирование и на дорогах общего пользования.

На видео, представленном российской компанией «Яндекс», показан беспилотный автомобиль Toyota Prius с логотипом «Яндекс Такси». Водитель демонстративно покидает свое место, и беспилотник начинает самостоятельное движение. Он старательно объезжает препятствия, коммерческий автомобиль и двух пешеходов.

Как ранее заявляли специалисты компании, они используют для своего беспилотника собственные наработки, а также возможности хорошо известных сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также технологию компьютерного зрения.

Таким образом, в компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в следующем году. Пользователи соцсетей уже шутят, что жалобы водителей «Яндекс.Такси» на низкую оплату скоро сойдут на нет, потому что пропадет необходимость в самих водителях.

Напомним, что после шести лет экспериментов американская компания Google объявила об отказе от производства собственного автономного автомобиля, решив сосредоточиться на торговле готовыми программными решениями, картами высокого разрешения, развлекательным контентом для пассажиров самоуправляемых машин и других сопутствующих услугах.

Подумывали о выпуске беспилотника и в Apple, но позже решили также сосредоточиться на выпуске программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей.

Фото, видео: «Яндекс», YouTube

