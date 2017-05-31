«Яндекс» показал испытания своего первого беспилотного автомобиля

Российская компания представила на своем YouTube-канале прототип беспилотного автомобиля. Пока его испытывают на закрытых площадках, но в течение года планируют начать тестирование и на дорогах общего пользования.

На видео, представленном российской компанией «Яндекс», показан беспилотный автомобиль Toyota Prius с логотипом «Яндекс Такси». Водитель демонстративно покидает свое место, и беспилотник начинает самостоятельное движение. Он старательно объезжает препятствия, коммерческий автомобиль и двух пешеходов.

Как ранее заявляли специалисты компании, они используют для своего беспилотника собственные наработки, а также возможности хорошо известных сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также технологию компьютерного зрения.

Таким образом, в компании «Яндекс» рассчитывают, что Yandex.Taxi через некоторое время сможет обходиться без участия водителя. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования планируют начать уже в следующем году. Пользователи соцсетей уже шутят, что жалобы водителей «Яндекс.Такси» на низкую оплату скоро сойдут на нет, потому что пропадет необходимость в самих водителях.

Фото, видео: «Яндекс», YouTube

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