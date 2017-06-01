Встреча на встречке. О чем говорят «короли дорог»

Когда человек едет по встречной полосе да еще и требует, чтобы ему уступили дорогу, это уже диагноз. Однако не каждый противник готов легко сдаться.

Этот видеосюжет, как ни странно, привлекает своей обыденностью: с хамством на дороге сталкиваются все без исключения автовладельцы, особенно в пробках. Кто-то терпеливо ждет своей очереди, а кто-то, словно герой Раскольникова, решает, что он «не тварь дрожащая и право имеет». И хорошо еще, если объезжает «терпеливых лохов» по обочине, а бывает и против движения. Да еще указывает двигающимся на встречу — «Уступи, не видишь, Я еду!».

«Для невнимательных. Слева поток стоит в пробке, это не припаркованные машины, там в каждой машине живой человек», — подписал автор этого видео.

Он проявил принципиальность и выдержал напор хамоватой автомобилистки на кроссовере Mini Countryman. Уступать не стал, и был совершенно прав, потому что ехал в своей полосе и правил дорожного движения не нарушал. За что был презрительно назван спутником дамочки… впрочем, смотрите видео.

Любопытно другое: пользователи соцсетей, оценивая его принципиальность, разошлись во мнениях. Большинство его, разумеется, поддерживает, но есть и такие, кто считает, что девушке можно было бы и уступить, да и вообще, что тут такого, дело житейское: правила — одно, а дорожные реалии — совсем иное дело.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (7)

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Эта тупая звезда, раз уж выперлась на встречку, то могла бы по встречной обочине всех объехать.

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0

Интересно знаки запрещающие обгон присутствуют? Если нет, то те, которые обгоняют вполне имеют на это право, и автор видело действительно — [у нас не ругаются] и мог бы подвинуться правее

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-2

что у него за машина?

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-1

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uiyuy

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-2

J,sryjdtyyfz NG/

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0

ТП — она такая. . .

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0

Забавно наблюдать за такими «крутыми» когда они устраивают аварию двигаясь по встречке. И куда сразу вся крутизна пропадает?

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0