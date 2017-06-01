Обновленный Peugeot 308: чище некуда!

О рестайлинговом компактном «львином» семействе мы уже частично рассказывали в начале мая, теперь же производитель раскрыл все его секреты и опубликовал новую дозу фотографий. Смотрим, сравниваем, наслаждаемся.

Peugeot 308 выпускается с 2013 года и с тех пор разошелся по миру тиражом более 760 тысяч экземпляров. Основной рынок сбыта — разумеется, Европа: здесь в прошлом году семейство «триста восьмых» нашло 195 653 покупателей, это пятое место в С-сегменте после VW Golf — продано 492 952 шт., Opel/Vauxhall Astra — 253 483 шт., Skoda Octavia — 230 255 шт. и Ford Focus — 214 435 шт.

В России достижения Peugeot 308 куда скромнее, у нас продаются только хэтчбеки европейской сборки, слишком дорогие на фоне локализованных конкурентов (на момент публикации — от 1 489 000 рублей): в прошлом году дилеры смогли реализовать лишь 41 экземпляр этой модели.

Рестайлинг не принес 308-му радикальных перемен: новый капот и передний бампер, новая фальшрадиаторная решетка с фирменной эмблемой (раньше она была на капоте), светодиодные дневные ходовые огни интегрированы в основные фары (раньше они располагались над противотуманками). Сзади изменений и того меньше: темные центральные секции фонарей вместо светлых.

В салоне появилась обновленная мультимедийная система с более отзывчивым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов MirrorLink, Android Auto и Apple CarPlay. Существенно расширен доступный ассортимент систем активной безопасности: адаптивный круиз-контроль, умеющая распознавать пешеходов система автоматического аварийного торможения, мониторинг слепых зон, система удержания автомобиля в заданной полосе движения, система контроля усталости водителя, система распознавания дорожных знаков, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, автопарковщик, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов.

Главные обновки — под капотом: линейку двигателей перетряхнули с прицелом на суровые экологические нормы Евро-6с, вступающие в силу осенью этого года. Новый турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.) им, конечно же, соответствует, но для этого его пришлось снабдить дорогущей системой очистки выхлопных газов с компактным SRC-нейтрализатором, буквально прилепленным к боку цилиндров — так удается быстрее добиться оптимальной температуры для химической реакции мочевины с окислами азота. Похожая по компоновке интегральная система очистки выхлопных газов появилась и у бензинового мотора 1.2 PureTech (130 л.с.), но, разумеется, без впрыска мочевины.

Прочие двигатели пока старые, зато в пару 2,0-литровому турбодизелю мощностью 180 л.с. теперь положен новый 8-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin.

Топ-версия GTi по-прежнему оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 270 л.с., 6-ступенчатой МПК и самоблокирующимся дифференциалом. До 100 км/ч хотхэтч разгоняется за 6 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

На этой неделе фирма Peugeot анонсировала появление в России обновленного компактного седана 408.

1 июня в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Peugeot 3008, созданного на той же модульной платформе EMP2, что и 308-е семейство.

Фото: Peugeot