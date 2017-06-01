На АВТОВАЗе грядет сокращение персонала

До конца года на предприятии могут уволить более 2 тысяч человек. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил его глава Николя Мор.

Только в феврале на АВТОВАЗе прошли сокращения — было уволено около 2% персонала, что составило 740 человек, и вот теперь президент Николя Мор заявляет о продолжении программы сокращений. На этот раз лишатся работы уже 2 тысячи человек, но окончательное число еще обсуждается. Об этом глава компании рассказал телеканалу РБК. Высвобождаемым сотрудникам предложат другие места работы, в том числе в Индустриальном парке. Что касается людей предпенсионного возраста, на предприятии продолжает действовать программа софинансирования пенсии.

Напомним, благодаря экономной политике Николя Мора чистый убыток АВТОВАЗа в 2016 году снизился на 39,3%, до 44,8 млрд рублей.

Недавно был замечен универсал Lada Vesta, этот автомобиль пока только тестируют. В объектив фотошпионов попали задние тормоза модели, которые оказались дисковыми.



Фото: Константин Якубов/«За рулем»