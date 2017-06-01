На АВТОВАЗе грядет сокращение персонала

До конца года на предприятии могут уволить более 2 тысяч человек. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил его глава Николя Мор.

Только в феврале на АВТОВАЗе прошли сокращения — было уволено около 2% персонала, что составило 740 человек, и вот теперь президент Николя Мор заявляет о продолжении программы сокращений. На этот раз лишатся работы уже 2 тысячи человек, но окончательное число еще обсуждается. Об этом глава компании рассказал телеканалу РБК. Высвобождаемым сотрудникам предложат другие места работы, в том числе в Индустриальном парке. Что касается людей предпенсионного возраста, на предприятии продолжает действовать программа софинансирования пенсии.

  • Напомним, благодаря экономной политике Николя Мора чистый убыток АВТОВАЗа в 2016 году снизился на 39,3%, до 44,8 млрд рублей.
  • Недавно был замечен универсал Lada Vesta, этот автомобиль пока только тестируют. В объектив фотошпионов попали задние тормоза модели, которые оказались дисковыми.

Фото: Константин Якубов/«За рулем»

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Комментарии (5)

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Странно, ВАЗики такие клевые и качественные, продажи такие высокие (особенно — в Европе), а людей сокращают. Что же не так?

А, наверное их (людей)изначально было слишком много!
А что же они делали на заводе в столь огромном количестве?
А, знаю!
Ни-че-го.
Просто получали зряплату за просиживание штанов.

Вот это я понимаю — почти три тысячи человек мог позаолить себе завод содержать поосто так! Вот откуда мегадолги!

Теперь-то ситуация выправится: сэкономленные деньги пустят на улучшение качества ВАЗиков!

Ээ... кого я обманываю: распилят как и всегда...

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-6
Каплан Илья

«Странно, ВАЗики такие клевые и качественные, продажи такие высокие (особенно — в Европе), а людей сокращают. Что же не так? „
Всё очень просто Каплан, производительность труда растет, доля автоматизированных процессов и высокотехнологичного оборудования повышается.

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0
Megatron

А, так вот отчего у Весты проводка гниет и выпускная система... у роботов-то тоже руки из *опы?)

Или просто кто-то на роботах, проводке и трубах для выпуска денег распилил?;)

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-1
Каплан Илья

Про проводку и выпускную не встречал инфы. Поделитесь!

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0
Азаров Владимир

Это у тех же, у кого болты крепления опоры двигателя поломались... И судя по всему, сгнившая проводка как и поломанные болты крепления опоры- единичный случай, т.е. обыкновенный брак, от которого никто не застрахован.

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0