На ралли Акрополя полностью сгорел автомобиль российского пилота

Skoda Fabia R5 загорелась прямо на ходу, потушить автомобиль не удалось.

На третьем этапе чемпионата Европы по ралли FIA ERC российский экипаж Николая Грязина / Ярослава Федорова (Sports Racing Technologies) лишился своей боевой машины. За несколько километров до финиша шестого спецучастка у них загорелся автомобиль. Пилот и штурман успели выбраться, но потушить автомобиль им так и не удалось.

Причиной возгорания стала утечка топлива. В интервью пресс-службе FIA ERC Николай Грязин рассказал, как все произошло: «Мы ехали с нормальной для спецучастка скоростью и в одном из правых поворотов машина начала скользить. Я подумал, возможно, это прокол заднего колеса. Когда мы остановились, обнаружили, что причина не в этом: машина начала гореть. Мы попытались ее затушить, останавливали другие экипажи, просили помочь, но все было бесполезно, она разгоралась только сильнее. Мы ничего не могли сделать».

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Skoda Fabia R5 экипажа Николая Грязина / Ярослава Федорова (Sports Racing Technologies)

Тем обиднее сход Николая, что экипаж лидировал в первой части соревнования. По итогам первых пяти спецучастков Грязин / Федоров опережали чемпиона мира в WRC2 и обладателя кубка мира по ралли-рейдам Нассера Аль-Аттию и двукратного чемпиона FIA ERC Каетана Каетановича, который в итоге и стал победителем Ралли Акрополя.

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Николай Грязин выступает по латвийской гоночной лицензии, равно как и экипаж заявлен от Латвии.

В третьем этапе FIA ERC должны были принять участие еще два российских экипажа — команды Russian Performance Motorsport, однако из-за серьезной аварии в мае Алексей Лукьянюк вынужден пропустить несколько соревнований. Поэтому на старт Ралли Акрополя, в зачете ERC2, вышел только дуэт Сергея Ременника / Марка Розина. Причем вышел самым первым — экипаж решил открывать канал в первый день гонки.

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Lancer Evo X экипажа Сергея Ременника / Марка Розина (Russian Performance Motorsport)

Ременник / Розин успешно преодолели СУ1, однако на перегоне ко второму допу на их Mitsubishi Lancer Evo X вышел из строя топливный насос, и машину пришлось отправить в сервис-парк. Поэтому на следующий день их допустили в гонку уже по системе «Ралли2», с учетом временной пенализации за пропущенные спецучастки. Впрочем, злоключения экипажа продолжились сразу после старта: на извилистой дороге автомобиль зацепил обочину, и его выбросило за пределы трассы.

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Результат ошибки на трассе

Сергей Ременник остался разочарован результатами, но восхищен самим соревнованием:

« Очень обидно, что не смогли проехать все спецучастки, мне очень хотелось бы оценить эти трассы в боевом режиме и иметь бесценный накат и опыт на легендарных раллийных дорогах. Но гонка действительно непростая, нам очень повезло, что автомобиль остался цел и не вылетел далеко. Очень узкая горная дорога, скользкое покрытие, но невероятный драйв!».

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Сергей Ременник (Russian Performance Motorsport) и Николай Грязин (Sports Racing Technologies)

Лидером зачета пилотов FIA ERC пока числится португалец Бруно Магальяеш (93 очка), вторым идет поляк Каетан Каетанович (72 очка), а третьим держится Алексей Лукьянюк (46 очков). Очевидно, это временный расклад, и кто-то из соперников по ходу последующих гонок потеснит россиянина. Если, конечно, под конец сезона он не сможет вернуться в строй.

Четвертый этап FIA ERC состоится на Кипре 16–18 июня.

FIA ERC, чемпионат Европы по ралли, Николай Грязин, Сергей Ременник, Нассер Аль-Аттия, Skoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo X Победитель Ралли Акрополя — польский дуэт Каетана Каетановича и Ярослава Барана.

Фотографии: FIA ERC, Russian Performance Motorsport

Видео: FIA ERC