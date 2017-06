Новый Need for Speed обещает настоящую бойню на дорогах

Компания Electronic Arts выпустила первый трейлер новой части культовой компьютерной игры Need for Speed, которая получила название Payback (переводится на русский как «Расплата»). Официальный релиз намечен на 10 ноября текущего года.

Серия Need for Speed медленно, но верно дрейфует от зрелищных аркадных покатушек в сторону полноценного виртуального блокбастера, главная роль в котором отведена сидящему за джойстиком игроку. Опубликованный в прошлую пятницу трейлер демонстрирует ряд эпизодов в стиле фильмов «Форсаж» (перехват грузовика, взрывы, аварии, полеты кувырком): хорошие парни ведут борьбу против преступного картеля The House, промышляющего угоном машин и ставшего фактически теневым правительством виртуального города Fortune Valley. Задача игрока, как несложно догадаться, — заставить плохих парней заплатить за свои злодеяния и восстановить в городе закон и порядок.

Полиция, судя по всему, будет выступать на стороне преступников, так что налицо классический голливудский сюжет «один против всех». Точнее, трое против всех. Разработчики придумали трех виртуальных героев со своими уникальными особенностями, стилем вождения, автомобильными предпочтениями и, вероятно, специализацией.

Автопарк, как водится, обещан весьма разнообразный: в ролике мелькают новейшие гиперкары Koenigsegg Regera и Pagani Huayra BC, винтажные Shelby Daytona и Chevrolet Bel Air, кроссовер BMW X6 M и еще официально не представленный спортседан BMW M5 нового поколения. Заявлен разнообразный тюнинг машин (в том числе оффроудный) и зрелищная модель повреждений, прочие детали грядущего игрового хита будут объявлены позднее. Need for Speed Payback выйдет на консолях Xbox One и PlayStation 4, анонсирована также PC-версия.

