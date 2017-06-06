Супер-«пятерка»: экстремальный дизельный BMW уже в России

Российский офис BMW огласил прайс на свирепый дизельный седан линейки M Performance. Обойдется он дешевле бензиновой «злой» M550i xDrive.

Пока что в российской палитре BMW 5-й серии была одна вершина — M550i xDrive с 4,4-литровой «битурбовосьмеркой» (462 л.с. и 650 Нм) и разгоном до сотни за 4 с, что сопоставимо с динамикой суперседана BMW M5 F10. Теперь отечественные клиенты могут ознакомиться со вторым «остроконечным пиком» — дизельным монстром M550d xDrive. У нас он будет стоить от 4 млн 690 тыс. рублей. Для сравнения, вышеупомянутую бензиновую спортверсию дешевле 5 млн 100 тыс. рублей не купить.

Модификация с литерой d — интереснейшая штука! Если предшественник располагал 3,0-литровой рядной «шестеркой» с тремя турбонагнетателями, то у свежего спортседана «улиток» четыре. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Мощность — 400 л.с., тяга — 760 Нм при 2000 об/мин, из которых свыше 450 Нм доступны уже при 1000 об/мин. Неудивительно, что спринт до сотни укладывается в молниеносные 4,4 с. В базовое оснащение включен М-обвес, спортивная подвеска, 19-дюймовые колесные диски и светодиодные фары.

Фото: BMW