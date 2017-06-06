В России вырастет госпошлина на водительские права и загранпаспорта

А также на пластиковые свидетельства о регистрации автомобиля. Данное предложение МВД было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В ходе заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности было решено поддержать предложение МВД и увеличить госпошлину на водительские права нового поколения с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а на биометрические загранпаспорта — с 3,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, вырастут госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей, а пластиковые свидетельства о регистрации автомобиля будут обходиться втрое дороже бумажных — 1,5 тысячи против 500 рублей. Впрочем, бумажные свидетельства сохранятся, и цена их не вырастет. Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный федеральный чиновник. Теперь дело за малым: законопроект должен получить поддержку на заседании правительства, после чего будет внесен в Госдуму.

О том, что пошлины необходимо увеличить, МВД сообщало еще летом прошлого года. В пояснительной записке к этой инициативе говорилось, что затраты на изготовление документов выросли и необходимо компенсировать бюджету все расходы. Как подтвердил агентству РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, речь идет исключительно об оплате себестоимости предоставления госуслуги, ни о каких дополнительных доходах речи быть не может, так как это противоречит самой природе госпошлины.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Комментарии (5)

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====================7tre89t

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0

Себестоимость? Да за 3000 р. можно ламинатор купить и самому закатать себе карточку.

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+7

Следующий шаг — введение пошлин на воздух.
Следующий-следующий — повышение пошлины на воздух, ведь вырабатывать воздух — это так дорого!

Весь комитет Госдуры по бюджету и налогам сидит и круглосуточно производит газ... пока, правда, получается только сероводород, но ребята работают над этим!

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+6

Какие там у них трудозатраты? 3 тыщи за кусок картона в пластике?

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+7

«Как подтвердил агентству РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, речь идет исключительно об оплате себестоимости предоставления госуслуги, ни о каких дополнительных доходах речи быть не может»
Т.е. этот чиновник на полном серьёзе утверждает, что себестоимость ВУ 3000р? Этот кусок ламинированной бумаги с фото отвратного качества? Ему цена 100р. Ну пусть трудозатраты сотрудников и бланки всякие 400р. 500р это максимум сколько оно может стоить сейчас. Нынешние 2000р пошлины — грабёж. А почему тогда при оплате через госуслуги госпошлина со скидкой 30%???

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+10