В России вырастет госпошлина на водительские права и загранпаспорта

А также на пластиковые свидетельства о регистрации автомобиля. Данное предложение МВД было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В ходе заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности было решено поддержать предложение МВД и увеличить госпошлину на водительские права нового поколения с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а на биометрические загранпаспорта — с 3,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, вырастут госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей, а пластиковые свидетельства о регистрации автомобиля будут обходиться втрое дороже бумажных — 1,5 тысячи против 500 рублей. Впрочем, бумажные свидетельства сохранятся, и цена их не вырастет. Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный федеральный чиновник. Теперь дело за малым: законопроект должен получить поддержку на заседании правительства, после чего будет внесен в Госдуму.

О том, что пошлины необходимо увеличить, МВД сообщало еще летом прошлого года. В пояснительной записке к этой инициативе говорилось, что затраты на изготовление документов выросли и необходимо компенсировать бюджету все расходы. Как подтвердил агентству РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, речь идет исключительно об оплате себестоимости предоставления госуслуги, ни о каких дополнительных доходах речи быть не может, так как это противоречит самой природе госпошлины.

Также МВД предлагает ужесточить ответственность за отказ от медосвидетельствования. Такие случаи в России участились, потому что наказание за отказ сейчас такое же, как и за вождение в нетрезвом виде. Полицейские предлагают увеличить штраф для «отказников», а также срок лишения прав, чтобы «неповадно было».

Фото: Александр Рюмин/ТАСС