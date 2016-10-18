Легендарная Гонка звезд «За рулем» — 2017 пройдет 15 июля на Moscow Raceway в летнем формате во второй раз. Лучшие спортсмены страны соберутся в один день в одном месте, чтобы принять участие в соревновании и побороться за главный трофей — «Бронзовую шину».

Личное приглашение принять участие в соревновании сильнейшие российские автогонщики традиционно получат от главного редактора журнала «За рулем». На трассе соберутся около тридцати пилотов из разных дисциплин автомобильного спорта.

В 2016 году организаторы впервые опробовали летний формат соревнования. До этого времени гонка десятилетия проходила только в зимнее время года на ледовых трассах. Лучшие спортсмены страны на этот раз получили приглашение приехать на подмосковный автодром Moscow Raceway. Представители различных дисциплин автоспорта впервые встретились на стационарном автодроме. Формат понравился участникам и организаторам, и в 2017 году Гонка звезд вновь пройдет на Moscow Raceway. 15 июля участники преодолеют дистанцию 2154 метра, в короткой кольцевой конфигурации Sprint 8.

Пилоты примут участие в соревнованиях на автомобилях класса «Национальный». Lada Kalina, Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Ford Fiesta с объемом двигателя до 1600 куб. см и произведенные на территории РФ. Поскольку Гонка звезд «За рулем» состоит из нескольких коротких заездов, определяющих, кто из участников выйдет в финал, то на одном автомобиле по очереди могут выступать два гонщика. По результатам квалификации участники будут разделены на две группы, каждая проведет два 15-минутных заезда (7 кругов). Три лучших гонщика каждой группы выйдут в финал, и до победы каждому из них останется три боевых заезда по одному кругу.

Одинаковые на всех автомобилях дорожные шины Continental ContiEcoContact 5 размерности 185/60 R14 уже успели пройти проверку гонкой прошлого года и заслужить положительные отзывы профессионалов автоспорта. Стоит отметить, что моноколесо делает борьбу за победу яркой и безопасной, за что спасибо одинаково высокому уровню сцепления для всех пилотов, как на мокром, так и на сухом асфальте трассы.

Победитель Гонки звезд «За рулем» получит переходящий трофей — «Бронзовую шину». По правилам гонки, лишь выиграв три раза можно оставить этот трофей у себя в пожизненное пользование; в любом ином случае пилоты передают его от победителя к победителю.

Невозможное возможно: Кирилл Ладыгин, выигравший соревнование в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах, хранит у себя дома «Хрустальную шину» — самый первый трофей, учрежденный организатором гонок. Этот предыдущий приз — «Хрустальная шина», разыгрывался между участниками легендарного соревнования более двадцати лет.

Список пилотов, приглашенных на Гонку звезд «За рулем», будет объявлен в ближайшее время.

В историю отечественного автоспорта Гонка звезд «За рулем» вошла в 1978 году, первым победителем стал чемпион СССР по мотокроссу Анатолий Козырчиков. До 2008 года гонка являлась традиционно зимней и проводилась на различных трассах, в основном — на ипподромах. С 2008 по 2015 год Гонка звезд неизменно проводилась 23 февраля на Центральном московском ипподроме.

Какие соревнования пройдут 15 июля в один день с Гонкой звезд «За рулем» — уже не тайна. По начавшейся в 2016 году традиции вечером после Гонки звезд «За рулем» пройдет четырехчасовой марафон автогонок на выносливость Russian Endurance Challenge . Также в рамках спортивного дня и пятого этапа ч емпионата SMP Formula 4 NEZ на старт выйдут молодые пилоты формул — представители четырех стран.

Учредитель Гонки звезд «За рулем» — ИД «За рулем».

Генеральный партнер — Continental.

Организатор/промоутер — АНО «СК „АСПАС“

Инфопартнеры: www.F1news.ru, «Аргументы и Факты»

По вопросам информации: media@aspas.ru c пометкой «Гонка Звезд „За рулем“

По вопросам аккредитации (откроется 15 июня): ac@aspas.ru

Руководитель пресс-центра Гонки Звезд «За рулем»: Кристина Ланковскис (тел. +7 968 945 78 27)