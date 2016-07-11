Крымский мост атаковали фальшивые террористы

Продолжаем следить за главной дорожной стройкой страны. На этой неделе мост через Керченский пролив подвергся испытаниям на безопасность со стороны российских спецслужб.

На строительной площадке Крымского моста прошла крупная антитеррористическая тренировка, в которой приняли участие силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства.

Сценарий первого дня учений предполагал, что катер с условными злоумышленниками должен подойти к участку, где идет укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста, и заложить там взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили вражеское судно еще на подходе, задержали его, а экипаж передали территориальным органам МВД и ФСБ России.

На второй день фиктивные террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам Керчь-Еникальского канала и взорвать их, однако и в этом случае злоумышленники были схвачены и обезврежены еще на подходе противодиверсионным катером Черноморского флота «Раптор» и пограничным сторожевым катером береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Вот как прокомментировал результаты учений Виталий Вересович, первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань», отвечающего за строительство Крымского моста:

«Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено. Тем не менее участники обеспечения безопасности проекта предусматривают все возможные варианты: проводим тренировки задействованных сил и средств. Мы должны координировать действия всех служб и принимать решения в случае экстренных ситуаций. Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега».

Напомним, что по плану строительство моста в Крым продлится до конца 2018 года, после чего он будет открыт для автомобилей, пуск железнодорожной ветки состоится чуть позже — в 2019 году.

В мае в Крыму дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

В прошлом году стоящийся мост в Крым подвергся реальной атаке, правда, непреднамеренной: в одну из возведенных опор врезался турецкий сухогруз.

Фото: most.life