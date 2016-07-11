Крымский мост атаковали фальшивые террористы

На строительной площадке Крымского моста прошла крупная антитеррористическая тренировка, в которой приняли участие силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства.
Сценарий первого дня учений предполагал, что катер с условными злоумышленниками должен подойти к участку, где идет укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста, и заложить там взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили вражеское судно еще на подходе, задержали его, а экипаж передали территориальным органам МВД и ФСБ России.
На второй день фиктивные террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам Керчь-Еникальского канала и взорвать их, однако и в этом случае злоумышленники были схвачены и обезврежены еще на подходе противодиверсионным катером Черноморского флота «Раптор» и пограничным сторожевым катером береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Вот как прокомментировал результаты учений Виталий Вересович, первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань», отвечающего за строительство Крымского моста:
«Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено. Тем не менее участники обеспечения безопасности проекта предусматривают все возможные варианты: проводим тренировки задействованных сил и средств. Мы должны координировать действия всех служб и принимать решения в случае экстренных ситуаций. Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега».
Напомним, что по плану строительство моста в Крым продлится до конца 2018 года, после чего он будет открыт для автомобилей, пуск железнодорожной ветки состоится чуть позже — в 2019 году.
- В мае в Крыму дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.
- В прошлом году стоящийся мост в Крым подвергся реальной атаке, правда, непреднамеренной: в одну из возведенных опор врезался турецкий сухогруз.
Фото: most.life