Крымский мост атаковали фальшивые террористы

Продолжаем следить за главной дорожной стройкой страны. На этой неделе мост через Керченский пролив подвергся испытаниям на безопасность со стороны российских спецслужб.

На строительной площадке Крымского моста прошла крупная антитеррористическая тренировка, в которой приняли участие силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства.

Сценарий первого дня учений предполагал, что катер с условными злоумышленниками должен подойти к участку, где идет укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста, и заложить там взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили вражеское судно еще на подходе, задержали его, а экипаж передали территориальным органам МВД и ФСБ России.

На второй день фиктивные террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам Керчь-Еникальского канала и взорвать их, однако и в этом случае злоумышленники были схвачены и обезврежены еще на подходе противодиверсионным катером Черноморского флота «Раптор» и пограничным сторожевым катером береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Вот как прокомментировал результаты учений Виталий Вересович, первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань», отвечающего за строительство Крымского моста:

«Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено. Тем не менее участники обеспечения безопасности проекта предусматривают все возможные варианты: проводим тренировки задействованных сил и средств. Мы должны координировать действия всех служб и принимать решения в случае экстренных ситуаций. Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега».

Напомним, что по плану строительство моста в Крым продлится до конца 2018 года, после чего он будет открыт для автомобилей, пуск железнодорожной ветки состоится чуть позже — в 2019 году.

  • В мае в Крыму дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.
  • В прошлом году стоящийся мост в Крым подвергся реальной атаке, правда, непреднамеренной: в одну из возведенных опор врезался турецкий сухогруз.

Крымский мост атаковали фальшивые террористы

Фото: most.life

Крымский мост атаковали фальшивые террористы
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Комментарии (9)

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Скоро будет новый мост, можно будет спокойно, без парома, добраться до отдыха!
Ну где-же вы вечно обиженные? у кого все не так да не эдак?
Оказывает все работает...

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Рыжий Леонид

Не, ну если вам нравится отдыхать у зас..анного моря (буковку вставьте сами) — езжайте:)

Что вам «оказывает»? Или кто?
Вы свои путриотические комменты хоть читайте, перед тем, как кнопочку нажать;)))

Леонид так спешил выслужиться перед распильщиками, что аж пару букв не дописал:))))

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-3
Каплан Илья

Злой Вы, Илья... кто-то, видимо, в жизни сильно Вас обидел

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0
Dvorchenko Oleg

Вы в слове «справедливый» сделали много ошибок.
А на обиженных, как известно, воду возят.
В таком не замечен.

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0

Жаль, что только с фальшивыми террористами у нас умеют бороться.
Как случается что-то реальное — сразу фейл.

Ну и типа намек: если мост-таки рухнет, подточенный распилооткатами, то это все будет вина «террористов».

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-3
Каплан Илья

Илья, вы все время ахинею несете, или бывают нормальные дни?
Чем вам не угодили проводимые учения?
Аааа наверное опять голоса в голове — результат удара Рулем УАЗика по голове... Вы б полечились, глядишь и на мир другими глазами посмотрите...
:)))

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Рыжий Леонид

Ну как вам сказать...
ИБД и есть ИБД.
Как показывает практика, наши антитеррористические подразделения в реальных условиях довольно сильно фейлят. Взять хоть «Норд-Ост» или Беслан.

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-3
Каплан Илья

бабах... да вы оказывается [у нас не ругаются] диванный спецназовец!.... ммм... Прям спец....
На деле — вы клоун...

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Рыжий Леонид

То есть, возразить по делу вам нечего?
Или вы считаете, что спецоперации на Дубровке и в Беслане — верх эффективности наших антитеррористов?:)
Ну-ну.

Леонид, патриотизм — это хорошо.
Идиотизм — плохо.

Вот у вас — второе.
Печаль.

А ИБД любой дурак заниматься может. Обсуждаемая новость — прямое тому подтверждение.

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