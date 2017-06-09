Будни «учителей»: Chevrolet Camaro повесился на столбе

Водитель кабриолета решил «полечить» соседа по потоку. Свое веское слово сказала карма.

Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro

Chevrolet > Camaro

По видео сложно судить, насколько аварийную ситуацию создал водитель красной машины, из которой ведется съемка. При выезде на главную дорогу он в последний момент увидел мчащийся кабриолет Chevy Camaro пятого поколения и затормозил. Судя по всему, водителю маслкара не пришлось уворачиваться, но он решил «лечить» оппонента старым способом — оттормозил его несколько раз. А затем и вовсе оказался, прямо скажем, в нестандартной ситуации. В повороте драйвер потерял контроль над машиной, и Camaro эффектно наскочил на столб, да так и повис на нем.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Chevrolet Camaro

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Комментарии (1)

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