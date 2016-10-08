Жертва «Зеленого ада»: жесткая авария Opel Astra

На Нюрбургринге происходит немалое количество аварий. Некоторые сравнительно легкие, от других стынет кровь. Переворот заряженного хэтчбека Opel — из второй категории.

Opel Astra
Opel Astra

Opel > Astra

«Зеленый ад» не прощает ошибок, что в миллионный раз доказал водитель желтой Astra GTC. В одном из поворотов он перебрал со скоростью и, очевидно, ошибся с траекторией входа. Расплата последовала мгновенно, ибо никаких гравийных ловушек не предусмотрено. Скажете, Нюрбургринг видел столкновения и покруче? Разумеется, но и жесткий контакт с ограждением с последующим полетом через крышу — серьезная передряга. Пассажир Опеля, которого отправили в больницу для проведения обследования, это подтвердит. Обратите внимание на оперативные действия других водителей. Ехавший позади Porsche Cayman сразу остановился помочь, затем подрулил «сарай» BMW 5-й серии, а позже к месту аварии подъехал и Ford Focus местных «оперативных служб».

  • Тем временем на Нордшляйфе новый король. Рекорд круга установил гиперкар McLaren P1 LM, показавший время 6 мин 43,2 с.

Фото, видео: YouTube/rallyeoberehe

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Отзывы о Opel Astra (1)

Opel 2010 / срок владения 1 — 3 года

Недостатки:

не работает мультимедийный навигационный центр не включаестя и все тут

Комментарий:

что делать

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Комментарии (1)

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