Так ли сильно изменился автомобиль за 130 лет? Вспоминая 130‑летний юбилей автомобиля, мы остановились на основных вехах его развития (ЗР № 1–5, 2017). Осталось поговорить о конце ХХ века и начале нынешнего столетия. Двигатель и коробка передач, колеса и руль, шестерни и подшипники, болты и гайки… Так ли сильно изменился автомобиль за век с лишним? Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе. Самые удобные способы перевозки велосипеда Насколько приятно кататься на велосипеде, настолько непросто перевозить его в автомобиле.