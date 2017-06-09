Задняя подвеска кроссовера Ford Explorer может развалиться — объявлен отзыв

Компания Ford Sollers объявила от отзыве с российского рынка кроссоверов Explorer, выпущенных с марта по декабрь 2014 года. На них обнаружен потенциально опасный дефект сварки.

Ford Explorer
Ford Explorer

Ford > Explorer

Всего сервисная кампания затронет 240 машин, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, цитируем оттуда же описание проблемы:

«Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что рычаги регулировки схождения задних колес могут иметь плохое качество сварки, что может привести к образованию трещин. Данный дефект может стать причиной потери контроля над рулевым управлением, затруднения рулевого управления или шума в задней подвеске».

На всех попадающих под отзыв машинах механики авторизированных сервисных центров бесплатно заменят два рычага регулировки схождения задних колес и отрегулируют углы их установки.

  • Зимой Ford Sollers отзывал в России субкомпактные кроссоверы EcoSport для устранения сбоя в работе электроники.

Фото: Ford

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Комментарии (1)

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