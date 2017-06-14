Составлен рейтинг регионов России по средним суммам штрафов ГИБДД

Интернет-сервис «Штрафы ГИБДД» на основе собственной базы данных подсчитал суммы средних штрафов, выписанных водителям в каждом регионе России в 2016 году, и составил на их основе рейтинг. Думаете, самый большой «средний чек» в Москве? Вовсе нет: столица даже не вошла в первую пятерку…

Создатели ресурса shtrafy-gibdd.ru уверяют, что каждый день через их сайт проходит более миллиона реквизитов россиян в сутки, поэтому база штрафов у них более чем внушительная, на ее основе регулярно проводятся разные аналитические исследования. Последнее называется «Средние суммы штрафов ГИБДД по регионам России», его результаты были сведены в таблицу:

Как видно, самые большие средние суммы штрафов — в отдаленных регионах страны: Ненецком АО (1420 рублей), Ямало-Ненецком АО (1325 рублей) и Архангельской области (1303 рубля). Москва — только на седьмом месте: средняя сумма штрафа в 2016 году здесь составила 1092 рубля. Это, однако, заметно больше, чем общий для России средний штраф ГИБДД за прошлый год — 854 рубля. Меньше всего в среднем платят за нарушения ПДД водители в Саратовской (631 рубль), Рязанской (642 рубля) и Нижегородской (662 рубля) областях.

Авторы исследования предполагают, что основной причиной высоких средних штрафов в отдаленных регионах является ручной труд — с водителями работают непосредственно сотрудники полиции на местах, которые реагируют лишь на наиболее грубые нарушения ПДД, а камер автоматической фотовидеофиксации здесь мало, незначительные превышения скорости остаются безнаказанными, потому и формируется такая высокая средняя сумма штрафа.

С другими любопытными статистическими материалами, которые привлекли наше внимание, можно ознакомиться здесь.

Фото: Виктор Погонцев/ТАСС

Инфографика: shtrafy-gibdd.ru