УАЗ снизил цены на Патриот — можно сэкономить 20–58 тысяч

Ульяновский автомобильный завод заявил о снижении цен на популярный внедорожник. Минимальная цена теперь 699 тысяч рублей.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

C июня Ульяновский автозавод предлагает УАЗ Патриот по более выгодным розничным ценам. Производство автомобиля удалось сделать более эффективным, а заодно и оптимизировать расходы, говорится в официальном пресс-релизе предприятия.

Так, автомобиль в начальной версии «Классик» подешевел на 50 тыс. рублей. Автомобиль с раздаточной коробкой УАЗ и трансмиссионным стояночным тормозом теперь обойдется в 699 тыс. рублей. В оснащение автомобиля в этой версии входят электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD и функция «вежливый водитель».

Комплектация «Стандарт» обойдется в 759 тыс. рублей, таким образом, снижение цены составило 58 тыс. рублей. В этой версии автомобиль оснащен раздаточной коробкой с электромеханическим приводом, двумя подушками безопасности и многим другим.

Комплектация «Комфорт» подешевела на 30 тыс. рублей и за нее просят теперь 899 тыс. рублей, «Привилегия» — на 20 тыс. (989 тыс. рублей) и топовая «Стиль» — на 20,9 тыс. (стоимость комплектации — 1 039 000 рублей).

Если еще удастся воспользоваться программами утилизации или tradein, скидка может дойти до 80 тыс. рублей.

  • Не успели представить рестайлинговый УАЗ Патриот, как внедорожник ждет следующее обновление. В чем оно будет заключаться, рассказывает наш автор в материале «Каким он будет?». Если говорить в двух словах, то появится долгожданный автомат и будет модернизирован мотор.
  • Обновленный УАЗ Патриот публике представили в октябре прошлого года. У автомобиля появился единый топливный бак, новая «приборка», мультифункциональный руль, климат-контроль и возможность блокировки заднего межколесного дифференциала. Тем не менее недовольные усовершенствованиями все же нашлись.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (26)

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Хороший скидос, на хорошие машины. можно брать. В новом кузове патриот, очень достойный вариант за такие деньги.

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-1
Михайлов Иван

Действительно — дешевле рамника,на котором можно так легко убиться,нет:)))

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0

«оптимизироваи» не за счет качества, которого и так не было???)))))

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+2

Кто бы «что» не писал... УАЗ Патриот хороший большой автомобиль за свои деньги. Хотите лучше — для вас есть выбор — это и ТЛК и Мицубиська Паджеро .... но стоя эти автомобили в 3 раза дороже. Вопрос в том, что если вы хотите большой внедорожник для поездок о любым дорогам... чтобы добраться до места, куда и пешком трудно дойти, привезти с собой палатку, все оснащение дя лагеря, электростанцию и топливо к ней, сама же машина может стать неплохим местом для ночлега, стоит только раскинуть сиденья... Проехать через бурелом — да без проблем, т.к. даже если зацарапаете машину — можете спокойно покрасить и ездить как на новом :)))
Патриот не любит «нытиков„и „рукожопов“, да за состоянием автомобиля нужно следить... Вовремя менять масло, а там кроме двигателя еще и КПП и раздатка и 2 моста, промазывать все смазывающееся, регулярно мазать направляющие ролики (раз в 15 тыщ. достаточно). А если нырял в воду выше капота да без шноркеля и вывода сапунов на крышу, то не мешает состояние масла в мостах посмотреть :)))
И Патриот вам будет доставлять радость :)
На счет снижения цены — ход правильный! Но не думаю, что сильно увеличат продажи этим...
Но если вы обратите внимание: Патриотов на дороге, особенно новых стало гораздо больше чем пару лет назад...
Я владелец Патриота уже более 2х лет и ни разу не пожалел о приобретении!

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0

Каплан Илья — пошел в ...опу с этой ветки! Это для не для вас...
:)))

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+1

Можно сэкономить до миллиона рублей, если даже не смотреть в сторону этого устаревшего небезопасного «транспортного средства».

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+1

Путриоты хоть уминусуются, а толку?
Как был гробом на колесах УАЗ, так и остается...)

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-9
Каплан Илья

Гроб на колесах будет автомобиль типа Соляриса, после столкновения с Патриотом.

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+2
Бугель

Только вротенбергозадолизам,сидящим в УАЗе,это не поможет — 64 км./ч. — и «приехали»:)
И кто будет вротенбергозад тогда вылизывать? Один Lumi?:)

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0
Бугель

Давайте посмотрим:
Солярис — 14 из 14 заезд АрКап.
УАЗ — 0 из 14. Или близко к тому, не помню уже. Но водителю шею ломает рулем.
Итого:
Солярис — красавчик,
УАЗ — гроб на колесах,
Путриоты — жалкие проплаченные врунишки.
Такие дела.

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-1
Каплан Илья

Вы опять сравниваете не сравнимое...
УАЗ ПАтриот — это рамный внедорожник.
Солярис — это седан В класса...
Илья — вы дурачок!

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0
Каплан Илья

Ничего-ничего ...
Скоро в школу пойдешь — может физику не прогуляешь:)
Тогда до тебя дойдет, что сидя в Солярисе ты получишь перелом шеии сотрясение спинного мозга от руля УАЗ-а. Али забыл, что советские машины проектируются с учетом того, что иномарки сминаются? Никто тебя из консервной банки даже доставать не будет — так и прикопают.

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-1

То есть, расходы на производство сократили на 40–120К.
Интересно, на чем сэкономили?

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-13
Каплан Илья

На деталях покупаемых за валюту, в связи с откатившимся курсом.

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+6
Безымянный

Правда?
А пруфы будут?
И, кстати, что это еще за детали за валюту в отечественном квадроцикле с надписью Patriot?
Он же должен быть вырублен из единого куска высокопрочного отечественного чугуния!

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-13
Каплан Илья

Все пруфы находятся в экономике предприятия. Потрудись узнать структуру цены продукта, тогда узнаешь.

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+6
Баронин Сергей

Ну так вы и ваши безымянные коллеги — потрудитесь.
Я задал вопрос, жду ответа. На чем сэкономили еще? Хуже УАЗа по качеству мало что в мире есть. Что еще можно сделать в нем хуже?

Или вы снова считаете, что, если просто гавкнуть, все сразу поверят, что вы и ваши безымянные коллеги правду гавкнули?

Заявили об экономии на изменении курса — извольте обосновать.
И что, если рубль снова упадет, УАЗ обратно подорожает?

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-9
Каплан Илья

Вы ничего в доказательство не приводите, соответственно и вам никто ничего не должен! Хоть уписайтесь! :)))

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0
Каплан Илья

Да, конечно подорожает. Как и подорожает все иностранное, ввозимоё по валютным контрактам. Или за 3 года, с 2014, до тебя ещё не дошло?

На УАЗе, как и везде, имеется ряд комплектующих и материалов иностранного производства.

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+5
Баронин Сергей

Сергей, а вас не настораживает, что «отечественный» «внедорожник» так зависит от скачков курса?
Не суть ли всего концепта «отечественного» «производства» в том, чтобы такой бабуйни не было?
Выходит, нет у нас производства... только сборка отверткой иностранных агрегатов на чугуниевой раме 1959 года разработки и в кузове 2002 года...
А путриоты-то не в курсе, что УАЗ такие позорные штуки делает в 2017-м!
Надо им рассказать, у них мозги вскипят!
Хотя... какие там мозги...

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0
Каплан Илья

Анекдот про вас:
Летит ворона быстро так быстро.... И со всего разгону головой в стену... Упала, встрепенулась... И говорит: О были бы мозги, было б сотрясение!
:)))

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+1
Рыжий Леонид

)))))))) Все равно не поймёт. Недавно попытался его комменты почитать. Бессмысленное занятие. Ничего полезного. Попробовал почитать его рассказы.... лучше комменты читать... Какой он архитектор.... после рассказов уже не интересно.

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0
Баронин Сергей

Согласен — ваши рассказы про покупку УАЗа,Весты и детям ПО квартире куда интереснее и правдоподобнее:)))

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0
Рыжий Леонид

А что будет,если разогнать УАЗ быстро-быстро и со всего разгона в стену?:)
Правильно — мокрое место:)))

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0
Каплан Илья

Вот смешной.... Ты ещё скажи, что при СССР у нас ничего не импортировали.

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0
Каплан Илья

Больше вас рулем бить не надо.... одного раза хватило! :)))

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0