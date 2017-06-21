Компания Geely привозит в Россию компактный кроссовер Atlas

Воодушевившись бешеным спросом, которым пользуется компактный паркетник Boyue на рынке Поднебесной, китайцы из Geely приняли решение поставлять его и в Россию. Правда, под другим именем.

На российском рынке компактный кроссовер Geely Boyue (NL-3) будет называться Atlas. Кстати, любопытно, что в ноябре начнутся продажи большого Фольксвагена, который дебютировал осенью 2016 года под красивым именем Atlas, однако позже немецкий концерн сменил его на менее звучное — Teramont. Под таким именем «немец» будет продаваться на рынках Ближнего Востока, Китая и России, Атласом он останется лишь в США. Мы ломали голову — почему? Кажется, теперь картинка складывается: вероятно, расторопные китайцы успели раньше запатентовать яркое название на этих рынках.

Но отвлеклись от темы: итак, приняв во внимание тот факт, что россияне обожают сегмент SUV, а в Китае кроссовер был очень хорошо принят местной публикой и до сих пор не покидает топы продаж, решено завезти его и в Россию. Для справки: в январе этого года он занимал 8-ю строчку среди всех кроссоверов в Китае, в феврале переместился на 6-е место, а в апреле вошел в пятерку лидеров.

Таким образом, в Россию модель приедет на пике популярности, однако произойдет это не раньше, чем производство автомобиля наладят на заводе «Белджи» под Борисовом (Республика Беларусь). Пробный запуск новой сборочной линии полного цикла (сварка кузова, окраска и полная сборка) планируется провести уже в начале июля 2017 года.

Кроссовер впервые показали в 2016 году в Гуанчжоу, а чуть позже его начали продавать в Китае. Стартовая цена автомобиля на рынке Поднебесной — 98 800 юаней, что примерно соответствует 847 780 рублям. Boyue в Китае продается как с полным, так и с передним приводом и двигателями 1.8 turbo мощностью 160 и 184 л.с. (в зависимости от давления наддува), а также с 2,0-литровым мощностью 142 л.с. Коробки передач — 6-ступенчатые: механика и гидромеханический автомат. Что ожидает российских покупателей, расскажут чуть позже.

Кстати, щиток приборов у Geely Atlas ( Boyue ) копия такового у моделей Volvo, впрочем, это неудивительно, ведь Geely теперь хозяйка шведской компании, а значит находится под неусыпным контролем британца Питера Хорбери, что, кстати, добавляет китайской марке веса в автомобильном мире.

Фото: Geely и /chinaautoweb.com