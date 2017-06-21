Швейцарская команда Формулы 1 Sauber, вероятно, лишилась своего руководителя прямо накануне Гран-При Азербайджана.

По сообщению британского телеканала Sky Sports, который ссылается на собственные источники, Мониша Кальтенборн оставила пост главы Sauber F1 Team. В настоящее время официального подтверждения от команды не поступило. Однако, как сообщает телеканал, в Баку Кальтенборн не приехала.

Мониша Кальтенборн возглавила Sauber в 2010 году, став генеральным директором, когда с этого поста ушел основатель коллектива Петер Заубер. Двумя годами позже она приняла на себя управление самой командой, тем самым став первой женщиной на этой должности в Формуле 1.

Формула 1, Ф1, Формула-1, Formula 1, Sauber, Мониша Кальтенборн Мониша Кальтенборн

В 2016 году Петер Заубер продал контрольный пакет акций команды финансовой организации Longbow Finance. По информации того же Sky Sports, новые владельцы имеют собственные взгляды на развитие команды и пытаются претворить их в жизнь.

В последние пятнадцать лет Sauber балансирует на грани банкротства. Мониша Кальтенборн в свое время приложила усилия, чтобы исправить финансовую ситуацию, и частично это удалось сделать: коллектив остался в Формуле 1. Несмотря на различные сложности, включая ситуацию, когда на место в кокпите претендовало сразу несколько пилотов — каждый из них утверждал, что имеет на руках действующий контракт, — Sauber удавалось продолжать выступления в Гран-При.

Формула 1, Ф1, Формула-1, Formula 1, Sauber, Мониша Кальтенборн В сезоне-2017 в Sauber выступают Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. В первых двух гонках травмированного Верляйна заменял Антонио Джовинацци.

В Сочи, во время Гран-При России было объявлено, что со следующего года Sauber переходит на двигатели Honda. В текущем сезоне команда использует моторы Ferrari и к настоящему времени занимает 9-е место в Кубке конструкторов, опережая замыкающую список McLaren—Honda. На счету гонщиков Sauber 4 очка.

В эти выходные в Баку проходит Гран-При Азербайджана, второй этап Формулы 1 в истории этой страны.

Фото: Formula1.com