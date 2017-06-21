Вторая волна кибератак парализовала завод компании Honda

В середине мая сотни тысяч компьютеров по всему миру оказались заражены вирусом-вымогателем WannaCry, пострадали в том числе автомобильные компании. Эксперты предрекали новые атаки, и они не заставили себя долго ждать.

Вирус-вымогатель проникает в компьютер, шифрует пользовательские файлы и требует за их расшифровку деньги.

Как сообщают крупнейшие информагентства Kyodo и Reuters, компания Honda подверглась массированной кибератаке 18 июня: целью интернет-вымогателей оказались компьютерные системы заводов в Японии, Северной Америке, Европе и Китае, но досталось больше всего именно домашнему предприятию в префектуре Сайтама, где выпускаются седаны Accord, минивэны Odyssey и кей-кары Step Wagon, — его работу пришлось приостановить на сутки, чтобы нейтрализовать угрозу. В настоящее время завод функционирует в штатном режиме.

Вирус, который пытался навредить японской компании, это не WannaCry, а его производная или так называемый вирус-мутант — их появление предсказывали многие интернет-эксперты. Уязвимость в операционных системах Windows, которой пользовался WannaCry, устранена, но новые «дыры» всегда найдутся, и мошенники будут этим пользоваться.

Майская атака WannaCry затронула автомобильные компании Renault и Nissan, государственные учреждения разных стран, больницы, транспортные узлы. Не обошел вирус стороной и Россию: вредоносная программа парализовала серверы ГИБДД. По факту этих атак в ведомстве приняли решение перейти полностью на отечественные процессоры и программные продукты, которые должны помочь избежать подобных происшествий в будущем.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС