Объявлены победители конкурса International Engine of the Year 2017

В категории «Лучший двигатель с рабочим объемом от 1 до 1,4 л» победил агрегат, ставящийся в Пежо и Ситроены. И это единственный двигатель-победитель, машину с которым можно купить в России и не разориться.

Главный титул «Двигатель года» второй год подряд достается 3,9-литровой «битурбовосьмерке» Ferrari, устанавливаемой на модели 488 GTB и 488 Spider. Он же вновь признан победителем в номинациях «Лучший двигатель с рабочим объемом от 3,0 до 4,0 л» и «Лучший спортивный двигатель».

Номинация «Лучший новый двигатель» — единственная, где каждый год со 100%-ной гарантией меняется состав участников и победитель: в этом году им стал гибридный силовой агрегат спорткара Honda/Acura NSX, состоящий из бензинового мотора V6 и трех электромоторов. Многие прочили первенство в этой номинации 2,9-литровому двигателю V6 twin-turbo Alfa Romeo (устанавливается на модели Giulia и Stelvio), но по итогам полученных баллов он занял лишь третье место, на втором разместился новый 2,0-литровый дизель Daimler, на четвертом — рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестерка» BMW. Представленный в прошлом году фольксвагеновский бензиновый агрегат 1.5 TSI evo удостоился лишь пятого места, хотя по уровню инноваций явно заслуживает более высокой оценки (подробнее — тут).

Любопытно, что и в своей литражной группе (от 1,4 до 1,8 л) двигатель VW 1.5 TSI evo не добился успеха — лишь четвертое место. Справедливо ли это? Мотор Alfa Romeo, в свою очередь, не стал чемпионом в номинации «Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,5 до 3,0 л» — ему дали лишь третье место… А вот победа 2,0-литрового оппозита Porsche в своей литражной группе вполне заслуженна.

С полным списком призеров в каждой номинации можно ознакомиться здесь, мы же приводим только агрегаты, удостоившиеся первых мест:

Номинация Победитель Модель-носитель Наличие на рынке РФ Двигатель года Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув Ferrari 488 GTB / Spider Да Лучший двигатель с рабочим объемом до 1,0 л Ford EcoBoost 1,0 л, 3 цилиндра, турбонаддув Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport Нет Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,0 до 1,4 л Peugeot/Citroen PureTech 1,2 л, 3 цилиндра, турбонаддув Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso / Grand Picasso, DS 3, DS 4 Да (Peugeot 2008, DS 3) Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,4 до 1,8 л BMW гибрид 1,5 л, 3 цилиндра, турбонаддув, электромотор BMW i8 Да Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,8 до 2,0 л Porsche 2,0 л, 4 цилиндра, турбонаддув Porsche 718 Boxster, 718 Cayman Да Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,0 до 2,5 л Audi TFSI 2,5 л, 5 цилиндров, турбонаддув Audi RS3, TT RS Да Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,5 до 3,0 л Porsche 3,0 л, 6 цилиндров, турбонаддув Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS Да Лучший двигатель с рабочим объемом от 3,0 до 4,0 л Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув Ferrari 488 GTB / Spider Да Лучший двигатель с рабочим объемом свыше 4,0 л Ferrari 6,3 л, 12 цилиндров Ferrari F12tdf Да Лучший электрический двигатель Электрическая силовая установка Tesla Tesla Model S, Model X Нет Лучший экологически чистый двигатель Электрическая силовая установка Tesla Tesla Model S, Model X Нет Лучший новый двигатель Гибридная силовая установка Honda 3,5 л, 6 цилиндров, турбонаддув Honda/Acura NSX Нет Лучший спортивный двигатель Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув Ferrari 488 GTB / Spider Да

С итогами прошлогоднего конкурса International Engine of the Year можно ознакомиться здесь.

Фото: Ferrari