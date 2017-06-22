Объявлены победители конкурса International Engine of the Year 2017

Главный титул «Двигатель года» второй год подряд достается 3,9-литровой «битурбовосьмерке» Ferrari, устанавливаемой на модели 488 GTB и 488 Spider. Он же вновь признан победителем в номинациях «Лучший двигатель с рабочим объемом от 3,0 до 4,0 л» и «Лучший спортивный двигатель».
Номинация «Лучший новый двигатель» — единственная, где каждый год со 100%-ной гарантией меняется состав участников и победитель: в этом году им стал гибридный силовой агрегат спорткара Honda/Acura NSX, состоящий из бензинового мотора V6 и трех электромоторов. Многие прочили первенство в этой номинации 2,9-литровому двигателю V6 twin-turbo Alfa Romeo (устанавливается на модели Giulia и Stelvio), но по итогам полученных баллов он занял лишь третье место, на втором разместился новый 2,0-литровый дизель Daimler, на четвертом — рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестерка» BMW. Представленный в прошлом году фольксвагеновский бензиновый агрегат 1.5 TSI evo удостоился лишь пятого места, хотя по уровню инноваций явно заслуживает более высокой оценки (подробнее — тут).
Любопытно, что и в своей литражной группе (от 1,4 до 1,8 л) двигатель VW 1.5 TSI evo не добился успеха — лишь четвертое место. Справедливо ли это? Мотор Alfa Romeo, в свою очередь, не стал чемпионом в номинации «Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,5 до 3,0 л» — ему дали лишь третье место… А вот победа 2,0-литрового оппозита Porsche в своей литражной группе вполне заслуженна.
С полным списком призеров в каждой номинации можно ознакомиться здесь, мы же приводим только агрегаты, удостоившиеся первых мест:
|
Номинация
|
Победитель
|
Модель-носитель
|
Наличие на рынке РФ
|
Двигатель года
|
Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув
|
Ferrari 488 GTB / Spider
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом до 1,0 л
|
Ford EcoBoost 1,0 л, 3 цилиндра, турбонаддув
|
Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport
|
Нет
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,0 до 1,4 л
|
Peugeot/Citroen PureTech 1,2 л, 3 цилиндра, турбонаддув
|
Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso / Grand Picasso, DS 3, DS 4
|
Да (Peugeot 2008, DS 3)
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,4 до 1,8 л
|
BMW гибрид 1,5 л, 3 цилиндра, турбонаддув, электромотор
|
BMW i8
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 1,8 до 2,0 л
|
Porsche 2,0 л, 4 цилиндра, турбонаддув
|
Porsche 718 Boxster, 718 Cayman
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,0 до 2,5 л
|
Audi TFSI 2,5 л, 5 цилиндров, турбонаддув
|
Audi RS3, TT RS
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 2,5 до 3,0 л
|
Porsche 3,0 л, 6 цилиндров, турбонаддув
|
Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом от 3,0 до 4,0 л
|
Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув
|
Ferrari 488 GTB / Spider
|
Да
|
Лучший двигатель с рабочим объемом свыше 4,0 л
|
Ferrari 6,3 л, 12 цилиндров
|
Ferrari F12tdf
|
Да
|
Лучший электрический двигатель
|
Электрическая силовая установка Tesla
|
Tesla Model S, Model X
|
Нет
|
Лучший экологически чистый двигатель
|
Электрическая силовая установка Tesla
|
Tesla Model S, Model X
|
Нет
|
Лучший новый двигатель
|
Гибридная силовая установка Honda 3,5 л, 6 цилиндров, турбонаддув
|
Honda/Acura NSX
|
Нет
|
Лучший спортивный двигатель
|
Ferrari 3,9 л, 8 цилиндров, турбонаддув
|
Ferrari 488 GTB / Spider
|
Да
- С итогами прошлогоднего конкурса International Engine of the Year можно ознакомиться здесь.
Фото: Ferrari