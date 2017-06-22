Неплательщиков штрафов предлагают простить по случаю... юбилея революции

Вздыхать с облегчением проштрафившимся автовладельцам пока рано: предложенный СПЧ законопроект об административной амнистии еще окончательно не сформулирован и требует согласований между различными государственными структурами. В публикации на официальном сайте Совета приводится обширная историческая справка об опыте применения административной амнистии в России, нынешнюю решено приурочить к 100-летию революции 1917 года.
Поводом для амнистии, разумеется, является не только круглая дата Октябрьского переворота. Совет приводит в качестве обоснования имеющиеся у него данные судебных и правоохранительных органов, которые свидетельствуют о том, что в стране скопился значительный объем невыплаченных административных штрафов, в первую очередь предусмотренных «автомобильной» главой 12 КоАП РФ. Несмотря на общий рост поступлений штрафов в бюджет, около 30% таких штрафов остаются неуплаченными, при этом сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов. Амнистия, по мнению СПЧ, позволит «обнулить» базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги.
Для запуска такой амнистии, однако, предстоит изменить действующее законодательство: дело в том, что сейчас КоАП, в отличие от Уголовного кодекса, не дает четкого понятия амнистии, его необходимо прописать, Совет предлагает добавить в КоАП статью 4.1.2 «Амнистия».
Прощать предлагается не всех водителей: под амнистию не попадут наказанные по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 12.26. «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, амнистия не будет применяться к уже исполненным административным наказаниям, а также не предполагает уменьшения наказания либо замены его более мягким наказанием.
В заключение с удовольствием процитируем слова Михаила Федотова:
«По моему глубокому убеждению, амнистия представляет собой, прежде всего, акт милосердия и гуманности со стороны государства, проявление великодушия общества к оступившимся согражданам и, главное, сотворение для них возможности „перевернуть страницу“ и начать с „чистого листа“, где уже не будет прежних „клякс“ и „загогулин“, так мешающих порой человеку чертить стройную линию достойной жизни».
- На этой неделе «За рулем» рассказывал, как сильно судебные приставы достали автовладельцев, которые не платят штрафы и алименты. Применяемая с 2016 года новая мера — ограничение в правах — затронула уже более 220 тысяч водителей, им административная амнистия нужна как воздух.
- Недавно интернет-сервис «Штрафы ГИБДД» составил рейтинг регионов России по средним суммам штрафов ГИБДД.
Фото: Виталий Невар/ТАСС