Неплательщиков штрафов предлагают простить по случаю... юбилея революции

С необычной инициативой, которая наверняка порадует многих водителей, выступил Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Его глава Михаил Федотов предложил «обнулить» базы данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по штрафам ГИБДД.

Вздыхать с облегчением проштрафившимся автовладельцам пока рано: предложенный СПЧ законопроект об административной амнистии еще окончательно не сформулирован и требует согласований между различными государственными структурами. В публикации на официальном сайте Совета приводится обширная историческая справка об опыте применения административной амнистии в России, нынешнюю решено приурочить к 100-летию революции 1917 года.

Поводом для амнистии, разумеется, является не только круглая дата Октябрьского переворота. Совет приводит в качестве обоснования имеющиеся у него данные судебных и правоохранительных органов, которые свидетельствуют о том, что в стране скопился значительный объем невыплаченных административных штрафов, в первую очередь предусмотренных «автомобильной» главой 12 КоАП РФ. Несмотря на общий рост поступлений штрафов в бюджет, около 30% таких штрафов остаются неуплаченными, при этом сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов. Амнистия, по мнению СПЧ, позволит «обнулить» базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги.

Для запуска такой амнистии, однако, предстоит изменить действующее законодательство: дело в том, что сейчас КоАП, в отличие от Уголовного кодекса, не дает четкого понятия амнистии, его необходимо прописать, Совет предлагает добавить в КоАП статью 4.1.2 «Амнистия».

Прощать предлагается не всех водителей: под амнистию не попадут наказанные по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 12.26. «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, амнистия не будет применяться к уже исполненным административным наказаниям, а также не предполагает уменьшения наказания либо замены его более мягким наказанием.

В заключение с удовольствием процитируем слова Михаила Федотова:

«По моему глубокому убеждению, амнистия представляет собой, прежде всего, акт милосердия и гуманности со стороны государства, проявление великодушия общества к оступившимся согражданам и, главное, сотворение для них возможности „перевернуть страницу“ и начать с „чистого листа“, где уже не будет прежних „клякс“ и „загогулин“, так мешающих порой человеку чертить стройную линию достойной жизни».

На этой неделе «За рулем» рассказывал, как сильно судебные приставы достали автовладельцев, которые не платят штрафы и алименты. Применяемая с 2016 года новая мера — ограничение в правах — затронула уже более 220 тысяч водителей, им административная амнистия нужна как воздух.

Недавно интернет-сервис «Штрафы ГИБДД» составил рейтинг регионов России по средним суммам штрафов ГИБДД.

Фото: Виталий Невар/ТАСС