Эмоции до добра не доводят. Сомневающимся стоит посмотреть видеоролик и ужаснуться последствиям.

Как выглядит классическое дорожное противостояние? Кто-то кого-то не пропустил, машины останавливаются и начинается боксерский поединок. Но разборка на шоссе в Санта-Кларите, Калифорния, между мотоциклистом и подрезавшим его автомобилистом переросла в жуткую аварию. Момент начала конфликта не показан, зато во всей красе присутствует продолжение банкета. Райдер попытался ударить ногой дверь Nissan Sentra. Водитель не остался в долгу, резко крутанул рулем в сторону противника, но не рассчитал маневр, и седан сначала ударил разделительное ограждение, а затем, словно взбесившись, набросился на пикап Cadillac Escalade EXT и перевернул его. Байкер? С достоинством удалился вдаль.

Некоторые отечественные «горячие головы» умудряются попадать в хронику происшествий без всяких аварий. Им достаточно взять в руки мачете.

Недавно «За рулем» рассказывал о дорожной разборке на Третьем транспортном кольце Москвы, в ходе которой один из участников решил применить топор.



Фото, видео: YouTube