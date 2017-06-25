Ролики с розыгрышами пользуются на YouTube огромной популярностью, поэтому неудивительно, что попробовать себя в этом сложном жанре захотели и автопроизводители. Встречаем инновационный имплант для руки от компании Skoda!

Тем, что современным автомобилем можно управлять с помощью смартфона, сегодня уже никого не удивишь, но смартфон, вживленный в руку, — это все-таки пока фантастика, поэтому когда менеджер автосалона предлагает вам такую опцию, да еще и демонстрирует ее работу на себе, то сложно скрыть изумление. Именно таков нехитрый сюжет шкодовского розыгрыша, а для большей убедительности чешские рекламщики (всем ведь понятно, что это вирусный рекламный ролик нового Кодиака?) устроили в шоу-руме медицинский кабинет, из которого выходят счастливые покупатели, согласившиеся на инсталляцию в свое тело инновационного девайса. Все диалоги в ролике происходят на английском, но даже если вы его не знаете, все равно сможете получить удовольствие, ибо главное в розыгрыше не слова, а эмоции!

Чудо-технологии в видеоролике демонстрируются на примере нового среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq — этот автомобиль недавно побывал в нашем сравнительном тесте, а также успешно прошел серию краш-тестов Euro NCAP.

Недавно стало известно о том, что фирма Lamborghini занимается разработкой медицинских протезов и имплантов на основе углепластика, и это уже не шутка!

Фото, видео: Skoda