В мае подержанные автомобили стали покупать лучше, наметилась тенденция к росту — плюс 4,1%. Напомним, апрельские продажи упали на 2,9%.

В мае в России было продано 436 296 легковых автомобилей с пробегом, что на 4,1% больше, чем годом ранее, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Таким образом, рынок вернулся к росту, будем считать, что апрельское проседание стало лишь частным случаем.

Лидерство на рынке б/у автомобилей прочно удерживает Lada, на долю которой приходится 28% рынка. Так, в мае было реализовано 121 763 автомобиля, рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 1,6%. За ней с существенным отрывом следует японская Toyota, чьи продажи в мае составили 47 496 автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что лишь этот бренд из десятки ведущих показал отрицательную динамику, остальные все в плюсе. В тройке лидеров также Nissan с результатом 22 899 шт. (+3,7%).

В продажах по моделям на первом месте хэтчбек Lada 2114 с результатом 12 855 автомобилей, что на 0,8% ниже результата годичной давности. Lada 2107 занимает вторую строку рейтинга с показателем 12 558 шт., что на 0,4% больше прошлогоднего результата. На третьем месте Ford Focus — 10 699 шт. (+4,8%), эта модель вновь стала лучшей среди иномарок с пробегом.

В десятку лидеров рынка по моделям также вошли: Lada 2110 — 9904 шт. (-1,3%), Toyota Corolla — 8599 шт. (1,5%), Lada 2170 — 8237 шт. (+2,1%), Lada 4x4 — 7574 шт. (+0,4%), Lada 2115 — 7354 шт. (+2,9%), Lada 2112 — 7239 шт. (-1,4%) и замыкает рейтинг Hyundai Solaris — 6511 шт. (+34,9%). Столь высокий показатель корейской модели объясняется тем, что она уже несколько лет входит в число лидеров первичного рынка и теперь автомобили массово перетекли на вторичный рынок.

В целом же за пять месяцев было продано 2 033 838 автомобилей с пробегом, это на 0,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

Все пошло в рост: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае продемонстрировали прибавку на 14,7%, до 124 990 шт., кроме того, наметилась тенденция к дальнейшему росту рынка.

В среднем, 59% легковых автомобилей в России составляют иномарки, но есть города-миллионники, где их доля существенно выше, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону и т.д.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС