На АВТОВАЗе решили работать и по субботам

Волжский автомобильный завод в июле вводит дополнительные смены. Это касается линий B0 и Kalina/Granta, сообщает профсоюз предприятия.

В июле на предприятии вводятся дополнительные смены на двух производственных линиях — B0 и Kalina/Granta. Об этом сообщил профсоюз предприятия. В сборочно-кузовном производстве Kalina/Granta дополнительные дневные смены будут организованы 1, 8 и 15 июля, на участке В0 — дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

«АВТОВАЗ оперативно реагирует на запросы рынка и гибко адаптирует производственные процессы под актуальный спрос на автомобили Lada», — ответили на запрос «За рулем.РФ» в пресс-центре предприятия.

С 20 февраля рабочие конвейеров трудятся пять дней в неделю. С октября 2016 года предприятие работало по сокращенному графику в четыре дня, кроме линии B0, что было связано с падением рынка и низким покупательским спросом.

Напомним, сейчас на АВТОВАЗе три сборочные линии — B0, где собирают Lada XRAY, Lada Largus, а также автомобили Renault и Nissan, линия Kalina/Granta, где помимо этих моделей производят еще и Датсуны, и линия 4x4, с которой сходят трех- и пятидверные внедорожники Лада и Приора.

Кроме того, есть еще ижевская сборочная линия, продолжающая работать на пятидневке. Там выпускают седаны Lada Vesta и лифтбек Granta.

  • Напомним, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей находится на подъеме. В мае продажи марки Lada достигли 25 051 экземпляра, увеличившись на 22%. Сразу шесть автомобилей Lada попали в топ-25 самых популярных моделей рынка. Это Lada Granta — 2-я строчка рейтинга, Vesta — 3-я, XRAY — 9-e место, Largus — 11-е место, 4x4 — 17-е место и Lada Kalina — 21-е место.
  • Чистый убыток предприятия по итогам 2016 года снизился на 39%, достигнув 44 779 млн рублей. Это результат планомерной работы нового президента АВТОВАЗа Николя Мора, оптимизирующего издержки. Он обещает, что на точку безубыточности компания выйдет уже к 2018 году.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (11)

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-2

Очередная новость, вызывающая страдание Каплана и банды АОА (анонимных одноразовых аккаунтов)

За что вы так с ними, ЗР?
Ну найдите хоть какой-нибудь изъян на ВАЗе, иначе они так долго не продержатся :)

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0
Demitrius

Демитриус, я вам секрет открою: ваш любимый ВАЗ из одних изъянов и состоит, просто вы не в курсе: современный ОвноВАЗик только на картинке и видели:)
Еще одну фейковую КАЛину покажете?:))

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0
Каплан Илья

Илья, вы снова запутались и свои фантазии начали воспринимать как реальность :)
Где пруфы что Калина — фейк?)
Забыли что такое Презумпция невиновности?
Гуглите и страдайте))

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-1

Люди летом отдыхать хотят, а им хозяева: «работать!!!головы не поднимать!!!»
Смысл этой прихоти рабовла...простите работодателя понятен.
Сейчас лето, в цехах топить не нужно, копейки работникам за выход в выхдные заплатят.поан в три месяца выполнят, склады забьют, а зимой в неоплачиваемый отпуск всех выгонят. Месяца на три.Работникам платить не нужно, топить в цеха, коли ни кого нет, тоже не нужно. Экономия. Профсоюз язык в [у нас не ругаются] уберет. За счет простых людей ваз будут из [у нас не ругаются] вытаскивать

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0

Хотите терпеть недостатки, покупайте Лада-Гранта! Потому что, другого права у потребителя товара отечественного производства с недостатками по закону РФ нет (перед законом не все равны, гражданское дело № 2/122–16 от 10.06.2016). Купите лучше другой автомобиль, который соответствует заявленному качеству.

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-10

Я так понял, спрос увеличился на Рено и Ниссаны, а КАЛоГранты и Хреи попали под раздачу за компанию — ну как бы нельзя же в дополнительную смену собирать авто только на (условно) одной нитке — надо и вторую припахать, а то работники обидятся. Куда только потом девать такое количество овноГрант — непонятно.
В Ижевске, заметим, все осталось как было — там не собирают Рено и Ниссан, а значит и «спрос на Гранту не вырос»,
Мор молодец, заменил в Весте КПП на грантовскую, с разницы долги отдал?
Не, чую, очередной бюджетный транш пришел:)
Вообще, факт, что наращивают производство Грант, а не Вест, говорит нам больше не о подъеме рынка, а о чувстве безысходности у Мора и Чемезоидов.

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-13
Каплан Илья

А вы не забыли обратить внимание, что Ижевск и так работает по пятидневке? Это значит, что с продажами Весты полный порядок ;)

Не забываем, что Веста — отличный отечественный автомобиль за свои деньги.

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+1
Demitrius

Демитриус, кому вы врете:)
У вас даже ВАЗика нет:)
Сидите в своем Додже и ищите фейковые КАЛины с фейковым пробегом:)
С вами даже дискутировать неинтересно — вы всегда одно то же врете:)
Пока вы себе Весту не приобрели, вы обычный рекламный болванчик;)

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-1
Каплан Илья

Здорово что вы начали писать однотипные комментарии, можно отвечать буквально за минуту.
Так сказать, Каплан поставил свой позор на конвейер :)

Хм... меня упрекнул в не владении ВАЗом человек, который восхваляя бюджетные небезопасные корейские корытца, сам ими брезгует, выбрав себе вместо них GM Круз и ВАГ Октавию?
И кто после этого лицемер?)

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-1

— Чистый убыток предприятия по итогам 2016 года снизился на 39%, достигнув 44 779 млн рублей. Это результат планомерной работы нового президента АВТОВАЗа Николя Мора, оптимизирующего издержки.(С)

Скоро Коля-дихлофос получит от ВВП звезду Героя Капиталистического Труда и Госпремию за такие передовые показатели в производстве ! 

— Он обещает, что на точку безубыточности компания выйдет уже к 2018 году.(С)
Одна сказочная говорящая голова уже обещала выйти на точку безубыточности — вышла на точку и свалила за кордон со своей бабой.....

ЗЫ ЗР, а почему не копипастите гораздо более важную новость ?

«Прокуратура обязала АВТОВАЗ починить кровлю и выдать молоко трем работникам предприятия„(С)
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-11