На АВТОВАЗе решили работать и по субботам

Волжский автомобильный завод в июле вводит дополнительные смены. Это касается линий B0 и Kalina/Granta, сообщает профсоюз предприятия.

В июле на предприятии вводятся дополнительные смены на двух производственных линиях — B0 и Kalina/Granta. Об этом сообщил профсоюз предприятия. В сборочно-кузовном производстве Kalina/Granta дополнительные дневные смены будут организованы 1, 8 и 15 июля, на участке В0 — дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

«АВТОВАЗ оперативно реагирует на запросы рынка и гибко адаптирует производственные процессы под актуальный спрос на автомобили Lada », — ответили на запрос «За рулем.РФ» в пресс-центре предприятия.

С 20 февраля рабочие конвейеров трудятся пять дней в неделю. С октября 2016 года предприятие работало по сокращенному графику в четыре дня, кроме линии B0, что было связано с падением рынка и низким покупательским спросом.

Напомним, сейчас на АВТОВАЗе три сборочные линии — B0, где собирают Lada XRAY, Lada Largus, а также автомобили Renault и Nissan, линия Kalina/Granta, где помимо этих моделей производят еще и Датсуны, и линия 4x4, с которой сходят трех- и пятидверные внедорожники Лада и Приора.

Кроме того, есть еще ижевская сборочная линия, продолжающая работать на пятидневке. Там выпускают седаны Lada Vesta и лифтбек Granta.

Напомним, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей находится на подъеме. В мае продажи марки Lada достигли 25 051 экземпляра, увеличившись на 22%. Сразу шесть автомобилей Lada попали в топ-25 самых популярных моделей рынка. Это Lada Granta — 2-я строчка рейтинга, Vesta — 3-я, XRAY — 9-e место, Largus — 11-е место, 4x4 — 17-е место и Lada Kalina — 21-е место.

— 2-я строчка рейтинга, — 3-я, — 9-e место, — 11-е место, — 17-е место и — 21-е место. Чистый убыток предприятия по итогам 2016 года снизился на 39%, достигнув 44 779 млн рублей. Это результат планомерной работы нового президента АВТОВАЗа Николя Мора, оптимизирующего издержки. Он обещает, что на точку безубыточности компания выйдет уже к 2018 году.



Фото: «За рулем»