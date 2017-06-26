Новый Renault Duster — улучшенные моторы и больший багажник

Новый Duster мы ожидали 22 июня, но не случилось, и в ближайшее время автомобиль не покажут. Премьера состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года, а продажи начнутся в январе 2018-го.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Отметим сразу: на модульную платформу CMF автомобиль не переедет, как ожидалось, пишет французское издание largus.fr, останется все та же старая добрая, но модернизированная B0. Автомобиль увеличится в размерах, в основном за счет багажника. Пока нет признаков того, что он будет 7-местным, пишет французское издание, cкорее всего, автомобиль останется 5-местным, хотя платформа B0 допускает дополнительные два места (например, у Ларгуса).

Двигатели, скорее всего, сохранятся прежние, правда, их модернизируют — станут экологичнее и будут соответствовать нормам Евро-6. В гамме моторов: бензиновые 1,6 л мощностью 115 л.с. и 1,2 л (турбо) мощностью 125 л.с., а также дизельные 1,5 л мощностью 90 л.с. и 110 л.с., хотя их тоже существенно доработают. Но это касается европейского рынка, какие моторы предложат в России — неизвестно.

  • Несмотря на то, что модели семь лет — презентация состоялась в апреле 2010 года, а в октябре 2013-го произведен рестайлинг, кроссоверы Duster продолжают пользоваться спросом; согласно майским продажам, модель занимает седьмое место в топе самых популярных на российском рынке. Всего в мае было реализовано 3456 автомобилей.
  • Испытания нового Дастера фотошпионы засняли еще в 2015 году. Тогда немецкая пресса писала, что в длину он вырастет на 15 см.

Фото: carros2017.org

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Отзывы о Renault Duster (3)

Renault 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень резвый https://www.youtube.com/watch?v=9oF43Ta9Ir8

Недостатки:

нет

Комментарий:

Всем рекомендую

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Комментарии (14)

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Уважаемые журналисты, вы не поверите, как надоела безграмотность.
Учите падежи и склонения. В дательном падеже у слова «модель» — окончание «Е».
Что не репортаж- так города и дома «близлежащие», а не ближайшие (от слова «ближний»). Дома и города, да и улицы ставят а не ложат!!!

Да и профессионализм автообзорщика- явно хромает...
Желаю здавствовать.

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0

В0 и двигатели те же, значит современной автоматической коробки видимо не будет. Прикрутят вариатор?

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0

«платформа B0 не предполагает дополнительных два места в багажнике.» А как же ларгус? Он на платформе В0 и имеет 7 мест.

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+4
Nikolai

Ошиблась, уже исправила. Спасибо.

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+1

Дались журналистам эти сиденья в багажнике. Если нужно табор возить лучше взять микроавтобус.

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+3
Зимин Влад

Владик, это Филе Киркорову к юбилею земляки обнову забубенили.

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-1
Зимин Влад

впору составить «словарь ложных авто-журналистких штампов». И включить туда то, что на самом деле нужно очень ограниченно или даже вредно — но в почти любой статье превозносится как нечто исключительно важное или эталонное: семиместность, полноценная запаска, «эргономика фольксвагенов», «сесть за собой», «отключаемое esp»... Список явно можно продолжить, но лень вспоминать.

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0
Akopov Mikhail

Можно еще пару акоповских штампов добавить.
«Безопасный Матиз»
«Чистые светодиодные фары»
«Я Акопов и несу всякую очевидную х...ню».

Акопов, если вам не нужна полноценная запаска, я желаю вам встать где-нибудь вдали от цивилизации и сотовой связи с докаткой, а лучше с ремкомплектом при минусовой температуре.
Очень отрезвляет.
Если вы от своего двора более чем на 5 километров не отъезжаете, это не значит, что все — такие как вы.

Попробуйте выбраться из сугроба с неотключаемым антибуксом и проехать поворот с управляемым заносом с неотключаемой ESP.

Попробуйте, сядьте «за собой» в Ниве 2121.

Перевезите 7 человек в своем Гольфе, а лучше — в Матизе.

А наличие 4-х колес — это тоже, по-вашему, штамп?

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-2
Каплан Илья

Если вы зимой катаетесь в компании 6 человек там куда Макар телят не гонял, вам обсуждаемый новый Пыльник, даже если ему воткнут два сиденья в багажник, а так же Нива, Матиз, Гольф точно не подойдут. Машину выбирать надо под конкретные задачи. Расхваливаемые обычно багажники-сараи, отключаемая ESP (я пробовал у себя отключать — с ESP однозначно лучше), дорожный просвет как у грузовика (я не езжу по сугробам по пояс и даже по колено), наличие больше 5 мест, и т.д. и т.п. мне не нужны. Запаску я в последний раз использовал лет 10 назад хотя бывает, что уезжаю от дома на 1,5–2 тыс км. Зачастую эти опции не нужны даже тем у кого это всё есть, а их полезность — обычный маркетинговый штамп который впечатывают в головы покупателям. И обычно расхваливая какие-то опции продавцы «забывают» обратную сторону медали. Например большой багажник увеличивает габариты авто, что неудобно в городе, большой дорожный просвет ухудшает управляемость и устойчивость, сиденья в багажнике уменьшают его объём до совсем смешного.
Про управляемый занос вообще смех. За 20 лет за рулём я пробовал его только на полигоне — на дорогах общего пользования его применение «гонщегами» часто заканчивается плачевно.

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0
Каплан Илья

Каплан. Вы — в режиме мазохизма? Писать заведомую чушь в надежде набрать минусов.

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+2
Зимин Влад

А если «табор возить» два раза в год — зачем остальные 363 дня микроавтобус?
Да и какой микроавтобус вы купите по цене Ларгуса?

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-2
Каплан Илья

Если возить табор нужно два раза в год можно просто заказать микроавтобус с водителем. По любому далеко табор в семиместном авто не уедет, сидящие на задних сиденьях долго там не вытерпят.

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+1
Зимин Влад

Ещё как нужны!! У нас таксисты на них чурбанов на перерегистрацию на таможню возят. А когда проходят, в Ларгус по 15 голов входят!

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0
Николаевич Сергей

Во-во — только для перевозки чурбанов такие машины и годятся. )))

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0