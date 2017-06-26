Новый Duster мы ожидали 22 июня, но не случилось, и в ближайшее время автомобиль не покажут. Премьера состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года, а продажи начнутся в январе 2018-го.

Отметим сразу: на модульную платформу CMF автомобиль не переедет, как ожидалось, пишет французское издание largus.fr, останется все та же старая добрая, но модернизированная B0. Автомобиль увеличится в размерах, в основном за счет багажника. Пока нет признаков того, что он будет 7-местным, пишет французское издание, cкорее всего, автомобиль останется 5-местным, хотя платформа B0 допускает дополнительные два места (например, у Ларгуса).

Двигатели, скорее всего, сохранятся прежние, правда, их модернизируют — станут экологичнее и будут соответствовать нормам Евро-6. В гамме моторов: бензиновые 1,6 л мощностью 115 л.с. и 1,2 л (турбо) мощностью 125 л.с., а также дизельные 1,5 л мощностью 90 л.с. и 110 л.с., хотя их тоже существенно доработают. Но это касается европейского рынка, какие моторы предложат в России — неизвестно.

Несмотря на то, что модели семь лет — презентация состоялась в апреле 2010 года, а в октябре 2013-го произведен рестайлинг, кроссоверы Duster продолжают пользоваться спросом; согласно майским продажам, модель занимает седьмое место в топе самых популярных на российском рынке. Всего в мае было реализовано 3456 автомобилей.

Испытания нового Дастера фотошпионы засняли еще в 2015 году. Тогда немецкая пресса писала, что в длину он вырастет на 15 см.



Фото: carros2017.org