В Венгрии появится «поющая» автодорога. Песня так себе, кстати

Австрийская группа Strabag подписала контракт на строительство и расширение скоростной автомагистрали R67 в Венгрии. Это будет не просто очень качественная дорога, но еще и с музыкальными задатками. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

Консорциум с участием австрийского концерна Strabag получил контракт на строительство и реконструкцию 20,4 км участка скоростной трассы R67, на котором 10,3 км будут построены заново, а 10,1 км — реконструированы и расширены. Стоимость проекта оценивается в 212 млн евро.

Любопытной особенностью дороги является специальная технология нанесения покрытия. При движении автомобиля с рекомендованной скоростью 110 км/ч будет звучать популярная мелодия «Маршрут 67» венгерской рок-группы «Республика». Благодаря правильному расположению канавок, их частоте и глубине мелодия воспроизводится автомобильными колесами, прокатывающимися по канавкам. В строительном концерне говорят, что этот проект продемонстрирует, что и в строительстве транспортной инфраструктуры есть место творчеству. Правда, неясно, не превратится ли мелодия в какофонию после того, как дорожное покрытие слегка поизносится под колесами автомобилей.

Идея эта, впрочем, не нова. Так, в Японии существует около 20 музыкальных дорог. Причем и там покрытие устроено таким образом, чтобы водители соблюдали скоростной режим, только тогда звучание будет разборчивым и четким. Первая же музыкальная трасса появилась в Дании еще в 1995 году. В Корее тоже есть подобные дороги, но сделаны они не для того, чтобы развлечь водителей, а чтобы помочь им не заснуть за рулем.

В России же пока о «поющих» дорогах речь не идет, привести бы в нормальное состояние то, что есть. Недавно изменились и нормативы: капитальный ремонт трасс будут производить раз в 24 года, косметический — раз в 12 лет. Новые технологии нанесения дорожного покрытия это позволяют.

Наш автор изучал различные технологии строительства дорог, из какого только мусора не получаются прекрасные ровные хайвеи!



Фото: eurorap.org