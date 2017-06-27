13 подозрительных китайских колесных дисков

В Россию в огромном количестве поступают сотни тысяч дешевых алюминиевых колесных дисков сомнительного качества, произведенных в Поднебесной. Сертификаты на эту продукцию есть, но поддельные. Выявить контрафакт крайне сложно.

Колесные диски, произведенные в Китае, снаружи выглядят вполне пристойно, а на деле могут представлять потенциальную опасность. А могут и быть вполне сносного качества. Никто ручаться за это не может, ведь сертификатов на них нет, вернее, есть, но они «липовые». Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации (СИЛА) направил первому вице-премьеру Игорю Шувалову письмо, в котором утверждается, что сейчас на рынке присутствует 13 таких подозрительных брендов, которые продаются в официальных торговых точках. Письмо есть в распоряжении «Российской газеты».

Только лишь одно из исследований, проведенных лабораторией ИЛКА-МАДИ (с конца февраля по середину мая 2017 года), показало, что более 80% колес популярных в России китайских брендов CROSS STREET, Nitro, ALCASTA, Megami, NZ, YST, Legeartis, MEGA wheels не прошли обязательных тестов и не соответствуют определенному регламенту.

Союз испытательных лабораторий связывает возросшее количество аварий, произошедших по вине неисправных автомобилей, с этим «нашествием». Согласно статистике ГИБДД, только в мае из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств произошло 480 ДТП, что на 2,6% больше, чем в мае прошлого года, с начала года таких происшествий было 2051, рост составил 28,3%.

Впрочем, выявить вину именно диска достаточно сложно, вообще, техническое состояние автомобиля редко становится причиной ДТП, оно может усугубить его последствия, поясняют в Ространснадзоре. Опасность некачественных дисков в том, что они могут лопнуть либо деформироваться внезапно, отмечают эксперты.

Внешне выявить подозрительный диск невозможно, а вот лабораторию, выдавшую сертификат, можно проверить на сайте fsa.gov.ru. Замечен в выдаче поддельных документов НТЦ «АвтоЭксперт», с 2016 года Росаккредитация выиграла у него 16 судебных процессов в связи с нарушением правил выдачи сертификатов. Эта компания пользовалась услугами испытательных лабораторий «СМ-ТЕСТ» (некоммерческой организации «Фонд поддержки потребителей»), «СПБ-Стандарт», «Сервис+». Все эти организации к настоящему моменту лишены аккредитации, однако продукция, сертифицированная данными компаниями, еще долго будет присутствовать на рынке. По закону государство не может отозвать ранее выданные сертификаты и аннулировать протоколы, даже если признано, что орган по сертификации и лаборатория допустили нарушения при их выдаче. Этот пробел должны устранить поправки, проект которых внесло в правительство Минэкономразвития.

Чем следует руководствоваться при выборе колесных дисков? Обратиться к консультанту в магазине, перечитать гору литературы и довериться интуиции? Наш автор разбирался в том, какими характеристиками при выборе можно «поиграть» и какие нормы следует учесть непременно.

А можно ли ремонтировать диски, насколько это безопасно для автомобиля, «носить» восстановленную деталь? Есть несколько простых процедур — покраска, прокатка, аргонная сварка. Но если повреждения значительные, рисковать не стоит.



Фото: «За рулем»