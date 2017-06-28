Вопреки недовольству многих жителей и гостей столицы зона платной парковки медленно, но уверенно расползается по городу. Доход от нее, соответственно, тоже растет.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) назвало сумму совокупного дохода, полученного на данный момент с платных парковок столицы:

«Общая сумма собранных средств за платную парковку и переданных на благоустройство города с 1 ноября 2012 г. составляет 12 млрд 646 млн 870 тыс. 981 руб.».

С одной стороны — огромная сумма. С другой... В Москве зарегистрировано 5,6 млн. автомобилей. Таким образом почти за пять лет на каждый автомобиль (и мы еще не учитываем машины из области и других городов) пришлось 2258 рублей. То есть в месяц — всего 40 рублей. Но это в среднем. Конечно, каждый автолюбитель платит по-разному.

Последний раз зона платной парковки в Москве расширялась в конце прошлого года и затронула сразу 206 столичных улиц. Расширению предшествовала акция протеста автолюбителей на Пушкинской площади. Протестующих поддержали представители партии КПРФ и профильных общественных движений, были сделаны ряд громких и обидных для московских чиновников заявлений, но на расширение зоны платной парковки это никак не повлияло. Кроме того, глава Московского департамента транспорта Максим Ликсутов заявил накануне, что точечную платную парковку в столице будут расширять постоянно. Последнее повышение тарифов произошло в декабре прошлого года и тоже не является окончательным.

Многие водители, чтобы не платить за парковку, снимают номера со своих машин. Насколько это законно и к чему может привести, читайте в материале нашего эксперта.

В мобильном приложении Яндекс.Навигатор недавно появилась возможность узнать о наличии свободных парковочных мест на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем эта функция станет доступна и в других городах.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС