Российские УАЗы арестованы на таможне США

Вслед за ужесточением иммиграционного законодательства Соединенные Штаты Америки усложнили и процедуру ввоза товаров. Первой жертвой «торговой войны» стала партия внедорожников УАЗ Хантер, закупленных тюнинговым ателье Devolro.

Следует отметить, что Devolro UAZ с некоторых пор является официальным партнером Ульяновского автозавода в США, дистрибьюторский контракт был подписан в начале 2017 года и предполагает поставку до 500 штук ульяновских внедорожников в год.

Devolro даже открыл собственное дочернее подразделение, разрабатывающее тюнингованные версии легендарных российских УАЗов, которые оснащают альтернативными узлами, агрегатами, а также дополнительным навесным оборудованием и аксессуарами.

Первая партия Хантеров в количестве 6 штук прибыла на территорию США 10 июня. Импортер заблаговременно получил разрешение на ввоз машин и подготовил для растаможивания все необходимые документы.

Однако автомобили уже в течение трех недель пылятся на таможне в Майами, их отказываются регистрировать, а причиной отказа называют неполный пакет документов, предоставленный для оформления ввоза на территорию США. Причем поправки к закону об ужесточении ввоза импортной продукции на территорию США вступили в силу с 17 мая, а Россию автомобили покинули 14 мая, и на тот момент о предстоящих нововведениях ничего не было слышно. Более того, новые поправки противоречат правилам ВТО, так как используют нетарифные барьеры для защиты внутреннего рынка от конкуренции. УАЗ запросил в США информацию, как власти намерены поступать с грузами, которые были отправлены еще до принятия поправок, но в ответ — тишина.

Директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев отмечает, что в экстренном режиме были подготовлены дополнительные документы и переданы на таможню США. Однако ожидание затягивается, это негативно влияет на бизнес обеих компаний, которые терпят финансовые потери в связи с неисполнением своих обязательство перед клиентами.

Владелец Devolro Эдуард Орлов отмечает, что когда автомобили оказались в порту Майами, таможенники сказали, что не хватает одного необходимого документа, о чем даже таможенные брокеры не были в курсе. Разрешится ли вообще эта проблема, станет известно в первой половине июля, а пока представители дистрибьютора бродят около склада порта, пытаясь хотя бы одним глазком увидеть томящиеся там «уазики».

В июле 1993 года ульяновцы впервые привозили два российских внедорожника UAZ Hunter в Вашингтон на пресс-конференцию для СМИ. Американские журналисты остались в восторге от машин, назвав их «гордостью русской армии».

В этом году легендарный внедорожник отмечает 45-летний юбилей, и в честь этого покупателям предложат несколько спецверсий автомобиля, о которых расскажут дополнительно. Возможно, новинки доберутся и до рынка США, хотя теперь уже сложно говорить об этом с полной уверенностью.

Ранее мы писали об усовершенствованиях, включая установку мощных моторов, которые вносит в автомобиль тюнинговое ателье Devolro. Они настолько глобальны, что впору говорить о создании на базе «уазиков» нового автомобиля.

UAZ Patriot также полностью преобразился после произведенной доработки. Автомобили, конечно, получаются на любителя, но многие наши соотечественники, проживающие в Штатах, ими интересуются.

Фото: УАЗ