Постой, паровоз: мотоциклиста придавило на ж/д мосту

Езда на байке вне дорог общего пользования не гарантирует безопасность. Экстремальные ситуации могут произойти в довольно неожиданных местах.

Райдеру, путешествовавшему по Новому Южному Уэльсу (Австралия), повезло, что он ехал не один. Доски при въезде на железнодорожный мост не выдержали вес туристического эндуро: байк успел проехать передним колесом, а вот заднее провалилось. Не исключено, что все это закончилось бы падением вниз, если бы не рельсы, лежавшие в центре полотна, за которые зацепился руль. Тем не менее ситуация оказалась не из легких — байк прижал водителя и без посторонней помощи выбраться ему не удалось. Кроме того, невольно задумаешься: а точно ли по этой дороге уже не ходят поезда?

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Фото, видео: YouTube