Июльский номер журнала «За рулем» уже в продаже!

Гонка звезд — все чемпионы на одном треке 15 июля пройдет очередная, ежегодная гонка журнала «За рулем». В ожидании этого события вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого. Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом С автомобилем американской теннисистки Винус Уильямс столкнулась машина, которой управлял 78-летний Джером Барсон. Позже он скончался в больнице. Сначала в дорожно-транспортном происшествии обвиняли теннисистку, но теперь полиция пришла к иному мнению. Делаем дороги как делаем детей — в Екатеринбурге не оценили шутку рабочих В начале июня житель Екатеринбурга запечатлел на видео, как рабочие укладывают асфальт во время дождя. В ответ на замечание сознательного гражданина дорожники сравнили свою работу с зачатием ребенка…