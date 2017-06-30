Июльский номер журнала «За рулем» уже в продаже!

Новый номер «За рулем» уже не только продается в киосках, но и легко скачивается на планшеты. В этом выпуске ЗР — масса полезных материалов.

Только у нас — подробный рассказ о новом универсале Лада Веста и интервью с шеф-дизайнером АВТОВАЗа Стивом Маттином! В июльском номере — материалы об обновленной Шкоде Octavia, Audi A3 Sedan и Kia cee’d GT, рамных дизельных внедорожниках Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.

А еще читайте в июльском номере:

  • Промываем радиатор своими силами
  • Самоблокирующиеся дифференциалы: устройство, надежность, ресурс
  • Испытываем Aston Martin DB11 в родных пенатах
  • Проверь себя: почему перегревается мотор?
  • Тест: способна ли жидкая резина защитить кузов?
  • Прокол шины: выбираем лучший ремкомплект
  • Как разрабатывают и испытывают дорожные ограждения
  • За подделку доказательств в разборе ДТП — в тюрьму
  • Как выбрать страховую компанию и СТО?
  • Вторые руки: BMW X3
  • Вспоминаем историю систем пассивной безопасности автомобиля
  • Специалисты НАМИ отвечают на ваши вопросы
  • Заводские команды в мировом автоспорте — зло?
  • Skoda Karoq: все подробности
  • Hyundai Kreta 1.6 с полным приводом и механической коробкой
  • Новый Kia Picanto
  • Volkswagen Arteon — первый тест нового флагмана
  • Nissan Terrano после модернизации
  • Audi SQ5 с необычным характером
  • Купе Infiniti Q60
  • Skoda Rapid: оцениваем рестайлинг
  • Конкурс знатоков-технарей
  • Ответы ГИБДД на вопросы читателей
  • Советы бывалых
  • И много других интересных материалов.

Читайте журнал «За рулем». Будьте первыми!Фото: «За рулем»

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Комментарии (9)

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1.8 с ручкой для Весты SW не будет доступен на старте продаж, так?

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0

Где «60 часов за рулем»? Где нормалные тесты, экспедиции, как раньше, материалы на злобу дня? Журнал скатился, увы, до уровня Автомира и продолжает ухудшаться... Кроме статей Михаила Колодочкина и Сергея Канунникова читать там уже нечего, увы. АР намного интереснее сейчас.

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-1

Весту там салон покажут и расскажут? Комплектации и тп?

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0
О. Евгений

Может, ответят на вопрос: «Кому нужен ВАЗик за 800К+?»

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-1
Каплан Илья

Кто знает... кто знает...

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0
О. Евгений

В том-то и дело, что никто не знает. Год уже спрашиваю, ответа нет.

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0
Каплан Илья

И тем не менее, Веста занимает 3-ю строчку в ТОП продаж новых авто! При этом уступает лишь Гранте и Рио... в то время как ваш хваленный Солярис не попадает на пьедестал.

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0
О. Евгений

Салон вам сейчас никто не покажет

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0

Ееее! Наконец-то!
Кстати, спасибо за напоминалку — в последнее время спохватывался ближе к 10-му числу:)

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-1