Июльский номер журнала «За рулем» уже в продаже!

Только у нас — подробный рассказ о новом универсале Лада Веста и интервью с шеф-дизайнером АВТОВАЗа Стивом Маттином! В июльском номере — материалы об обновленной Шкоде Octavia, Audi A3 Sedan и Kia cee’d GT, рамных дизельных внедорожниках Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.
А еще читайте в июльском номере:
- Промываем радиатор своими силами
- Самоблокирующиеся дифференциалы: устройство, надежность, ресурс
- Испытываем Aston Martin DB11 в родных пенатах
- Проверь себя: почему перегревается мотор?
- Тест: способна ли жидкая резина защитить кузов?
- Прокол шины: выбираем лучший ремкомплект
- Как разрабатывают и испытывают дорожные ограждения
- За подделку доказательств в разборе ДТП — в тюрьму
- Как выбрать страховую компанию и СТО?
- Вторые руки: BMW X3
- Вспоминаем историю систем пассивной безопасности автомобиля
- Специалисты НАМИ отвечают на ваши вопросы
- Заводские команды в мировом автоспорте — зло?
- Skoda Karoq: все подробности
- Hyundai Kreta 1.6 с полным приводом и механической коробкой
- Новый Kia Picanto
- Volkswagen Arteon — первый тест нового флагмана
- Nissan Terrano после модернизации
- Audi SQ5 с необычным характером
- Купе Infiniti Q60
- Skoda Rapid: оцениваем рестайлинг
- Конкурс знатоков-технарей
- Ответы ГИБДД на вопросы читателей
- Советы бывалых
- И много других интересных материалов.
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