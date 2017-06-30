С 1 июля 2017 года страны Евразийского экономического союза (ЕЭК) должны были перейти на ЭПТС (электронные паспорта транспортных средств). Однако не все страны оказались к этому готовы, и с нововведением решено было повременить. Как обстоят дела с ЭПТС в Москве, мы поинтересовались у столичного дилера.

Ранее коллегия ЕЭК решила перенести введение обязательных ЭПТС на 1 июля 2018 года. Это значит, что переходный период, в течение которого могут использоваться как бумажные, так и электронные ПТС, продлен еще на год. До этого времени будет завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена общая информационная система, которая обеспечит обмен данными.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к заместителю председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александру Зиновьеву. Ведь кто, как не дилеры, должны располагать полной информацией о нововведении? Выяснилось, что дилерские сети работают в прежнем режиме — выдают только бумажные ПТС. Никакой информации от дистрибьюторов по поводу перехода на электронные ПТС к ним не поступало и в ближайшее время никаких изменений в этом направлении не планируется.

От себя добавим, что дилеры, конечно же, ничего сами не решают, официальные письма о переходе им должны прислать импортеры, а планы на такого рода действия составляются загодя, как минимум за 1–2 месяца, но таких писем, по информации «За рулем.РФ», еще не было и вряд ли чудо произойдет завтра.

Напомним, что после тотального введения электронных ПТС бумажный документ постепенно будет выведен из оборота. Электронный паспорт будет стоить чуть дешевле — 600 рублей вместо нынешних 800 рублей.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов ранее выразил надежду, что дилеры будут активно помогать во внедрении ЭПТС. Однако производители затягивают этот процесс, полагая, что механизм перехода пока слабо отработан.



Фото: «За рулем»