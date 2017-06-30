Ранее коллегия ЕЭК решила перенести введение обязательных ЭПТС на 1 июля 2018 года. Это значит, что переходный период, в течение которого могут использоваться как бумажные, так и электронные ПТС, продлен еще на год. До этого времени будет завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена общая информационная система, которая обеспечит обмен данными.
«За рулем.РФ» обратился за комментариями к заместителю председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александру Зиновьеву. Ведь кто, как не дилеры, должны располагать полной информацией о нововведении? Выяснилось, что дилерские сети работают в прежнем режиме — выдают только бумажные ПТС. Никакой информации от дистрибьюторов по поводу перехода на электронные ПТС к ним не поступало и в ближайшее время никаких изменений в этом направлении не планируется.
От себя добавим, что дилеры, конечно же, ничего сами не решают, официальные письма о переходе им должны прислать импортеры, а планы на такого рода действия составляются загодя, как минимум за 1–2 месяца, но таких писем, по информации «За рулем.РФ», еще не было и вряд ли чудо произойдет завтра.
- Напомним, что после тотального введения электронных ПТС бумажный документ постепенно будет выведен из оборота. Электронный паспорт будет стоить чуть дешевле — 600 рублей вместо нынешних 800 рублей.
- Замглавы Минпромторга Александр Морозов ранее выразил надежду, что дилеры будут активно помогать во внедрении ЭПТС. Однако производители затягивают этот процесс, полагая, что механизм перехода пока слабо отработан.
Фото: «За рулем»