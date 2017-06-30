Электронный ПТС — полный переход пока откладывается

С 1 июля 2017 года страны Евразийского экономического союза (ЕЭК) должны были перейти на ЭПТС (электронные паспорта транспортных средств). Однако не все страны оказались к этому готовы, и с нововведением решено было повременить. Как обстоят дела с ЭПТС в Москве, мы поинтересовались у столичного дилера.

Ранее коллегия ЕЭК решила перенести введение обязательных ЭПТС на 1 июля 2018 года. Это значит, что переходный период, в течение которого могут использоваться как бумажные, так и электронные ПТС, продлен еще на год. До этого времени будет завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена общая информационная система, которая обеспечит обмен данными.

«За рулем.РФ» обратился за комментариями к заместителю председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александру Зиновьеву. Ведь кто, как не дилеры, должны располагать полной информацией о нововведении? Выяснилось, что дилерские сети работают в прежнем режиме — выдают только бумажные ПТС. Никакой информации от дистрибьюторов по поводу перехода на электронные ПТС к ним не поступало и в ближайшее время никаких изменений в этом направлении не планируется.

От себя добавим, что дилеры, конечно же, ничего сами не решают, официальные письма о переходе им должны прислать импортеры, а планы на такого рода действия составляются загодя, как минимум за 1–2 месяца, но таких писем, по информации «За рулем.РФ», еще не было и вряд ли чудо произойдет завтра.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (4)

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Почему, увы? Лично для меня бумажка видится лучшим подтверждением права собственности, чем какая-то запись в некой электронной базе, которую при желании можно подкорректировать и концов не найдешь.

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+2
Darkmatter

Потому что трещали про это с год, а внедрить так и не смогли.

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0
Алексеева Елена

Есть хорошее в электронном птс- всегда видно количество владельцев, перепродажи и прочее, подделать сложнее нежели чем бумажный. Про вредительство это вы зря, т.к. доступ у ограниченного числа и вычислить кто это сделал не составит труда.

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+1
Клычков Виталий

Вот пришли вы смотреть машину. Сейчас можете попросить посмотреть ПТС у собственника на предмет количества собственников. А что будете делать, когда ПТС будет электронным? Выписку по каждой машине которую рассматриваете к покупке будете ездить запрашивать в ГИБДД? Или просить запрос в атвокоде или еще какой открытой базе, а если там ошибка? В общем, ерунда на самом деле получается без детально проработки механизмов получения сведений и ответственности государственных органов за выдачу недостоверных сведений.

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0