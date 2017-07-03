Москву залили дожди, машины поплыли. Фоторепортаж ЗР

И вот уже который день! Более того, синоптики стали поговаривать, что таким (возможно!) будет все лето. Впрочем, прогнозы различных метеослужб сильно отличаются. Мы же представляем фоторепортаж, снятый на улицах города.

С 30.06.2017 на территории Московской, Тульской, Липецкой, Калужской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы оказывают свое воздействие атмосферные фронты, сопровождающиеся выпадением осадков в виде дождя, града, усилением ветра до 24 м/с, сообщается на сайте МЧС.

По сообщению столичного метеобюро, сегодня, в понедельник, 03 июля, может выпасть до 10% месячной нормы осадков! Для июля эта норма составляет 94 мм. Вероятны гроза и ветер, сила которого может достигать до 17 м/с, а также скопление воды на дорогах, затруднение движения транспорта. К счастью, столичный регион, скорее всего, будет находиться в тыловой части циклона, поэтому интенсивность дождей к вечеру будет снижаться.

Надеемся, до пятничного потопа дело все же не дойдет. А пока представляем вашему вниманию фоторепортаж «Дождь в большом городе».

Фото: Константин Якубов/«За рулем» и Мария Лысцева/ТАСС