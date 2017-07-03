Автокредиты подешевеют, но не для всех (выиграют фермеры, семьи с детьми и новички)

Как и было обещано, в России внедряют новые механизмы поддержки покупательского спроса. Это программы «Российский тягач», «Российский фермер», «Своe дело», «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Сколько средств будет выделено и на что они пойдут, расписано на сайте Кабмина.

Эти программы задумывались давно, но прописывали их долго. И вот наконец появился регламент расходования средств, и стала известна сумма, которую государство готово потратить. Минпромторг создавал эти программы, чтобы подтолкнуть экономическое развитие страны в 2017 году.

Из 7,5 млрд рублей половину получат банки в счет возмещения доходов по кредитам граждан, которые покупают автомобили по госпрограммам в 2015–2017 гг., а остальные 3,75 млрд пойдут лизинговым компаниям также на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидки по договорам лизинга, заключенным в этом году.

Скидками смогут воспользоваться граждане, приобретающие автомобили по пяти вышеназванным программам. Так, по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» дополнительная скидка составит 10% вдобавок к программе льготного автокредитования. В программе «Семейный автомобиль» могут участвовать семьи, в которых двое или более детей, а программа «Первый автомобиль» говорит сама за себя — к ней можно присоединиться лишь в том случае, когда машина приобретается впервые.

Дополнительная скидка по льготному лизингу чуть выше — 12,5%. Ее предоставят гражданам и организациям, приобретающим в лизинг магистральные седельные тягачи (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер»), а также представителям малого и среднего бизнеса (программа «Своe дело»).

Предполагается, что по этой программе будет реализовано 27 300 единиц техники.

  • Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов рассказал, что в 2017 году размер господдержки составит 62,3 млрд рублей.
  • За пять месяцев с начала года более половины легковых автомобилей было продано с помощью различных мер господдержки. Таким образом, автопродажи в этом году планируется увеличить на 3–5%.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Комментарии (15)

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Не заню как фермеры, а вот многодетные точно не выйграют. Мы тоже ждали эту программу, чтобы поменять наш уже ставший нам тесный Рено Симбол 2004 года на Весту Универсал (у нас трое детей, собака и два кота — в таком составе мы езди на дачу за 50 км. Комфорта сами пониматете нет вообще.) Но во первых есть четкое условие: в семье не должно быть автомобиля! Это блин как чиновники представляли себе многодетную семью без автомобиля? Если его и нет, то его нет у тех, кто врядли наскребет даже на первоначальный взнос в 120000 рубликов (тоже условие программы). И что за срок в три годана кредит? Это простите 12000 рублей в месяц минимум. У нас что в Минпроме думают многодетные семьи зарабатывают миллионы? Ну если даже так, то чего автомобиль не купили раньше? Хотели бы помочь — дали бы возможность купить автомобиль по себестоимости при рождении третьего ребенка — вот был бы стимул. Государству все равно выгодно — новые автовладельцы платили бы ОСАГО, акцизы за бензин и пр. В данном же виде — это чистой воды фикция.

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+1

а просто снизить цены нельзя ? причем для всех!
никому не навязываю свое мнение, но брать в кредит или покупать на последние деньги кусок потенциального металлома это глупость! тогда лучше вообще без машины...

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+1

Много слов, а пользы от новости мало — лишь указание что надо идти на сайт минпромторга.
Автор явно зря получает зарплату.

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+2

А как эти скидки получить? По всем каналам уже показали эти новости, через 2 минуты 4 число, а не слуху не духу, через какие банки программа работает и точную дату старта, машина весит в подвешенном состоянии, все жду старта, а его все нет и никакой информации. Для красного словца все выкладывают эти новость, а где более подробная информация? Эти программы обещали в начале 2017, а все завтраками кормят, кому позвонить и узнать, когда начнутся эти программы?

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+5
Безымянный

Эти новости для квасных патриотов, чтобы из раздуло от гордости за государство перед выборами. Для тех же кто реально хочет этим воспользоваться это беда, т.к. концов не найти.

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+1
Безымянный

полностью с вами согласен. у меня та же проблема, достало ждать — обзвонил кучу банков — ничего не знают, ни один автосалон ни в зуб ногой по данной теме, короче, забронировал авто, через недельку заберу после различных доработок в автосалоне (шумка, сигналка, защита радиатора и т.д.), если успеет программа хоть как то проявиться — отлично, если нет — куда ж деваться, так уж куплю, но с деньгами крайний притык тогда будет. с другой стороны, влезая в кредит, необходимый каско и др. страховки съедят не менее половины положенной скидки, да еще, говорят, процент не хилый. и вообще, я так думаю, это или обычное русское разгильдяйство — ничего не проработать, когда постановление правительства должно работать с 1 июля, а оно не работает, или еще один вариант кому то накрутить процент с кучи миллиардов, точно видно будет, если программа заработает как минимум через месяц — в банках срочный вклад минимум на месяц (председатель правительства медведев, если это кому то что то говорит).

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0

Два ребёнка, ипотека, а ещё и автокредит! Супер программа

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+11

Я понял, что получить 10% скидку на новое бюджетное авто можно только купив её в кредит? Это вторая серия конца, товарищи.

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+5

Да... это позор, господа путриоты.
Когда вместо увеличения благосостояния населения это самое население пытаются вовлечь в очередные кредиты...
Это как если бы Медведев или Путин вышли с микрофоном на мавзолей и сказали: «Дорогие россияне, вам п..дец!»

Будем честны и назовем вещи своими именами: эти два деятеля и их алчные друзья развалили экономику до основания.

Дальше уже только голод. Готовьтесь, дорогие россияне!
Как вам идея овощей в кредит и мяса в ипотеку?
Уже скоро во всех магазинах страны.

Нравится вставание с колен?

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+3
Каплан Илья

Каплан негодуэ!!! А всё дело в том, что свою кредитопомойку он взял раньше, без скидки))))

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-2
Свиридов Константин

Так я уж четыре года как кредит отдал за свою «помойку»
А вторую вообще за наличку брал:)
А вам такое даже не светит)

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-2
Каплан Илья

Смотри какой молодец, врет и не краснеет. И все-таки кредит брал. И обошлось без Путина с Медведевым на мавзолее? Я же говорю — Каплана еврейская жаба душит))))

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0
Каплан Илья

баклана в президенты! только он нас спасет, потому что самый умный!

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+2
Александр67

Не знаю, кто такой «баклан»,
но вас он стопудово умнее:)

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0

У вас есть два несовершеннолетних ребёнка? Самое время загнать себя в кредитную кабалу. Ваше государство.

P/S Позорище, а не поддержка!

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+15