Автокредиты подешевеют, но не для всех (выиграют фермеры, семьи с детьми и новички)

Как и было обещано, в России внедряют новые механизмы поддержки покупательского спроса. Это программы «Российский тягач», «Российский фермер», «Своe дело», «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Сколько средств будет выделено и на что они пойдут, расписано на сайте Кабмина.

Эти программы задумывались давно, но прописывали их долго. И вот наконец появился регламент расходования средств, и стала известна сумма, которую государство готово потратить. Минпромторг создавал эти программы, чтобы подтолкнуть экономическое развитие страны в 2017 году.

Из 7,5 млрд рублей половину получат банки в счет возмещения доходов по кредитам граждан, которые покупают автомобили по госпрограммам в 2015–2017 гг., а остальные 3,75 млрд пойдут лизинговым компаниям также на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидки по договорам лизинга, заключенным в этом году.

Скидками смогут воспользоваться граждане, приобретающие автомобили по пяти вышеназванным программам. Так, по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» дополнительная скидка составит 10% вдобавок к программе льготного автокредитования. В программе «Семейный автомобиль» могут участвовать семьи, в которых двое или более детей, а программа «Первый автомобиль» говорит сама за себя — к ней можно присоединиться лишь в том случае, когда машина приобретается впервые.

Дополнительная скидка по льготному лизингу чуть выше — 12,5%. Ее предоставят гражданам и организациям, приобретающим в лизинг магистральные седельные тягачи (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер»), а также представителям малого и среднего бизнеса (программа «Своe дело»).

Предполагается, что по этой программе будет реализовано 27 300 единиц техники.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов рассказал, что в 2017 году размер господдержки составит 62,3 млрд рублей.

За пять месяцев с начала года более половины легковых автомобилей было продано с помощью различных мер господдержки. Таким образом, автопродажи в этом году планируется увеличить на 3–5%.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС