Самый мощный Porsche 911 в истории

Мировая премьера спорткара Porsche 911 GT2 RS состоялась в Великобритании на Фестивале скорости в Гудвуде в минувший уик-энд. Купить его сможет далеко не каждый, и дело тут не только в дороговизне…

Porsche 911 GT2 RS — это, согласно фирменной традиции, облегченная и более мощная версия купе 911 Turbo S, предназначенная для трек-дней и снабженная каркасом безопасности. Вместо полного привода — задний, но машина при этом чертовски быстрая: всего 2,8 с до сотни, максимальная скорость — 340 км/ч. Двигатель такой же, как у Turbo S: 3,8-литровая оппозитная «битурбошестерка», но благодаря более производительным турбонагнетателям, новой системе охлаждения и новой системе выпуска из титана мощность увеличена с 580 до 700 л.с., максимальный крутящий момент при этом остался неизменным — 750 Нм. Коробка передач — только 7-ступенчатый робот PDK с двумя сцеплениями.

Благодаря широкому применению углепластика (из него сделаны даже каркасы кресел) и магниевых сплавов снаряженная масса машины составляет всего 1470 кг (у 911 Turbo S — 1600 кг), а благодаря опциональному пакету Weissach можно сбросить еще 30 кг — за счет карбоновых стабилизаторов поперечной устойчивости, карбоновой крыши и магниевых колесных дисков. Тормоза карбоновые по кругу уже в базе, шины спереди имеют размерность 265/35 ZR 20, сзади — 325/30 ZR 21.

В салоне — традиционные для «эрэсок» тканевые ремешки вместо дверных ручек (экономят пару граммов), но при этом есть полноценная мультимедийная система с навигацией и климат-контроль. Телеметрический пакет Chrono Package, без которого езда по треку — всего лишь прогулка, предлагается, как ни странно, в виде опции, как и часы-хронограф от Porsche Design, разработанные для 911 GT2 RS. У них карбоновый циферблат, корпус из титана и противоударный механизм собственной разработки, на создание которого ушло три года. Стоят такие часики 9450 евро, рублевая цена будет объявлена позже.

Сам же автомобиль обойдется российскому потребителю минимум в 19 245 000 рублей, но пока непонятно, какова квота. Porsche 911 GT2 RS прошлого поколения приехал в нашу страну в единственном экземпляре! Но это официально. Никто не мешает купить эту модель за рубежом, например в Германии, и там же утюжить на нем автобаны и Северную петлю Нюрбургринга, на которой, как ожидается, новый 911 GT2 RS выйдет из 7 минут на круге.

В мае Porsche объявила войну спекулянтам, которые покупают топовые и лимитированные спорткары исключительно с целью их последующей перепродажи.

Также в мае с конвейера в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр Porsche 911.

Фото, видео: Porsche