Впервые на публике Impreza пятого поколения появилась в марте этого года на автосалоне в Нью-Йорке, европейская премьера состоится 12 сентября во Франкфурте. Ждать ли машину в России — неизвестно.

Внешне «пятая» Импреза от «четвертой» отличается не радикально — стиль принципиально не изменился, а вот кузов и платформа абсолютно новые. В основе «пятой» Импрезы — модульная «тележка» SGP (Subaru Global Platform), позволившая радикально увеличить жесткость кузова (на 70%). Автомобиль чуть прибавил в размерах, в салоне стало просторнее (колесная база выросла с 2645 до 2670 мм).

На американском рынке новая Impreza предлагается с кузовами седан и хэтчбек и с единственным бензиновым атмосферным оппозитным мотором (2,0 л, 152 л.с.), в пару которому положена 5-ступенчатая МКП либо вариатор Lineartronic с семью квазипередачами (переключаться между ними можно в ручном режиме). Привод, разумеется, только постоянный полный.

Интерьер американской версии модели

Какие силовые агрегаты будут у европейской версии, пока неизвестно. Не факт, что европейцам предложат седан, а вот новый универсал, который носит название Levorg, наверняка появится.

Что до российского рынка, то решение о поставках к нам новой Импрезы пока не принято. Сейчас модель официально не продается, но в свете того, что российский рынок потихоньку оживает, компания Subaru может вернуть Импрезу в продуктовую линейку. Если это и случится, то не раньше следующего года — об этом нам сообщили в российском представительстве японской фирмы.

В марте на Женевском автосалоне дебютировал компактный кроссовер Subaru XV нового поколения на платформе SGP — его точно будут продавать в России.

В апреле 2017 года японская фирма официально сменила юридическое наименование с Fuji Heavy Industries Ltd. на Subaru Corporation.

Фото: Subaru