9-летний школьник «подрабатывает» инспектором ГИБДД

Юный инспектор был замечен в Магнитогорске. Упитанный псевдополицейский отлично вошел в роль: он требует у водителей либо предъявить документы, либо… Автовладельцу удалось пообщаться с начинающим гаишником.

Ребенок, на вид девяти лет, в милицейской фуражке и с игрушечным жезлом в руке лихо подруливает на велосипеде к машине и с важным видом сообщает владельцу: «А вы знаете, что вы скорость превышаете?». Тот удивленно спрашивает: «Что же делать?». Мальчик, забавно пожимая плечами, заявляет, что ему нужны либо документы, либо деньги. Причем торговаться начинает с немаленькой суммы — тысячи рублей!

Подросток довольно забавно копирует ужимки нелучших представителей закона. Разумеется, это игра, но остается вопрос, где он все это увидел и так точно подметил?

Другие забавные видеосюжеты ищите по ссылке.

Видео: YouTube