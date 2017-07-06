В сезоне СМП РСКГ 2017 года — семь этапов, поэтому в Казани чемпионат российского «кольца» перевалил через свой экватор. Четвертый этап состоялся на трассе Kazan Ring с ее сложнейшим рельефом и интересными виражами.
Новый Chery Tiggo 5 стал для меня открытием — он достойно выступил против корейского конкурента. И тем интереснее было сравнивать обновленный Chery Tiggo 3 с «французом» Renault Kaptur, который хоть немного, но проиграл у нас тому же Hyundai Creta.
Все заезды в «Гонке звезд» не первый год проходят на шинах Continental. Торговая марка компании — лошадь, вставшая на дыбы. Как же связаны шины и лошадь? Эта лошадь — часть герба прусской провинции Ганновер. Столица провинции — город Ганновер. В этом городе в 1871 году и была основана компания Continental, которая с самого начала занималась производством прорезиненной ткани и литых шин для экипажей и велосипедов. Впрочем, из материалов компании был произведен в конце XIX века и первый немецкий дирижабль.
Все заезды в «Гонке звезд» не первый год проходят на шинах Continental. Торговая марка компании — лошадь, вставшая на дыбы. Как же связаны шины и лошадь? Эта лошадь — часть герба прусской провинции Ганновер. Столица провинции — город Ганновер. В этом городе в 1871 году и была основана компания Continental, которая с самого начала занималась производством прорезиненной ткани и литых шин для экипажей и велосипедов. Впрочем, из материалов компании был произведен в конце XIX века и первый немецкий дирижабль.
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