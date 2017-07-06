Все заезды в «Гонке звезд» не первый год проходят на шинах Continental. Торговая марка компании — лошадь, вставшая на дыбы. Как же связаны шины и лошадь? Эта лошадь — часть герба прусской провинции Ганновер. Столица провинции — город Ганновер. В этом городе в 1871 году и была основана компания Continental, которая с самого начала занималась производством прорезиненной ткани и литых шин для экипажей и велосипедов. Впрочем, из материалов компании был произведен в конце XIX века и первый немецкий дирижабль.