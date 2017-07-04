В России вот уже два года действует федеральная горячая линия помощи начинающим водителям. Аналитики представили итоги работы с момента ее запуска и рассказали, кто чаще всего звонит и какие вопросы задают автомобилисты. Не обходится и без курьезов, один из забавных вопросов мы даже вынесли в заголовок новости.

Бесплатную горячую линию для начинающих водителей в июле 2015 года запустили Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) и НП «Гильдия автошкол России». Идею поддержали в Общественной палате РФ, ГИБДД РФ, ФКУ «Дирекция программы ПДД», а также в РСА.

Задумывалась горячая линия в качестве помощи водителям, чей стаж не превышает четырех лет, но оказалось, что проект интересен и водителям со стажем, которые также при необходимости пользуются этим ресурсом. Например, зафиксирован звонок водителя из Перми, стаж вождения которого — 50 лет! За два года за помощью к экспертам горячей линии обратились более 62 тыс. российских автомобилистов.

Замечено, что интенсивность звонков возрастает после публикации новых документов, регламентирующих деятельность обучения кандидатов в водители и водителей ТС со стажем. Например, после постановления правительства об изменении правил перевозки детей на горячую линию посыпались звонки с уточняющими вопросами.

Чаще других в колл-центр обращаются водители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Начиная с июля 2015 года из этих регионов поступило более 27 тыс. звонков. Водители городов-миллионников, таких как Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Уфа и другие, менее активны — на долю таких звонков приходится 13% общего количества. Мужчины-водители обращаются за помощью гораздо чаще, чем женщины (70% против 30%).

Более трети водителей требуется помощь автомеханика, при этом в половине случаев удается решить проблему благодаря устной консультации и лишь в 23% случаев требуется техпомощь или эвакуация машины. Около 20% нуждаются в совете мастера при выполнении самостоятельного ремонта автомобиля. Примерно 37 тысяч автомобилистов интересуют вопросы юридической помощи. Большинство из них (62%) просят подсказать правила оформления дорожно-транспортного происшествия, а 5% жалуются на действия сотрудников ГИБДД.

Согласно собранной статистике, 23% вопросов нетехнического характера касаются ПДД. «За рулем.РФ» поинтересовался у председателя правления «Гильдии автошкол России» Сергея Лобарева, в чем причина, не значит ли это, что водителей недоучивают в автошколах?

«Сама система подготовки водителей недостаточно совершенна, по требованию Минобрнауки и ГИБДД мы учим не по учебнику, а по экзаменационным задачам, которые находятся в открытом доступе, что в корне отличается от подготовки водителей за рубежом. Это неэффективно, идет натаскивание, а не обучение. Это единственная образовательная организация (автошкола), где нет учебника, а обучение происходит по ПДД. Программы подготовки несовершенны. Ну и, кроме того, через 2–3 года любые знания теряются, если их постоянно не применять. Особенно учитывая, что многие вопросы экзаменационных билетов в автошколах больше на память, чем на знания. Мы недостаточно даем практики, из 190 часов обучения у нас всего 17% приходится на учебное вождение. Вот и выходит, что после получения прав материал быстро забывается».

Подробнее о типах звонков можно узнать из прикрепленной инфографики (см. выше). А мы приведем лишь то, что в исследование не попало, несколько курьезных вопросов, которые порой задают автомобилисты.

Йошкар-Ола: «Хочу поменять двигатель в Audi на менее мощный, подскажите как?»

Москва: «Какие там новые правила по ДТП?».

Москва: Москва: «Знак перечеркнутый автомобиль, это что?».



Нижний Новгород: «Можно ли обгонять с третьей полосы? ».

Москва: «Залетел в яму, порвал номерной стакан».

Железногорск: «Получаю медсправку, в больнице отправляют на томографию, зачем? ».

Москва: « Дальше какой полосы не имею право ехать на МКАДе? ».

». Казань: « Хочу получить кредит под залог ПТС. Может что-то произойти с ПТС? » .

» Балаково: « Можно ли распивать в общественных местах ГАИшникам спиртные напитки? ».

». Томск: «Решил заменить ГРМ и ошибся на пару зубьев, застучало что-то под капотом, заново собрал, стук. В чем причина?».

Только не подумайте, что линия помощи начинающим водителям шуточная. Это серьезный ресурс, куда действительно можно обратиться за квалифицированной помощью по телефону 8(800) 234-12-20.

А желающие проверить себя на знание ПДД могут это сделать пройдя зарулевские онлайн-тесты, например этот.

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