12 главных шагов нового начальника ГИБДД

12 приоритетных шагов нового главного инспектора ГИБДД
- Бороться с пьянством за рулем, активно выявлять нетрезвых, а также усталых водителей.
- Бороться с коррупцией в рядах ГИБДД. «Есть ряд методов убеждения, вплоть до исключения из рядов сотрудников МВД. Я думаю, что антикоррупционный план мы составим», — отметил Черников.
- Повысить безопасность пешеходов.
- Способствовать внедрению электронного ПТС.
- Разрешить дилерам самостоятельно регистрировать автомобили при продаже.
- Проводить аукционы по продаже «красивых» номеров.
- Передать от Госавтоинспекции регионам права по оформлению штрафов, зафиксированных видеокамерами.
- Тщательно изучить вопрос подготовки водителей в автошколах. Качество навыков выпускников оставляет желать лучшего.
- Способствовать введению штрафа за «опасное вождение». Сейчас у инспекторов нет полномочий наказывать за это деяние.
- Отслеживать ситуацию с иностранными водителями, чтобы не допускать к работе тех, кто провалил экзамены.
- Обновить форму инспекторов, сделать так, чтобы она стала более удобной, качественной и соответствовала климатическим условиям.
- Периодически встречаться с представителями автомобильных общественных организаций, находиться с ними в состоянии диалога.
- Напомним, Михаил Черников приступил к своим обязанностям главы ГИБДД с 18 июня, ранее он возглавлял УМВД РФ по Хабаровскому краю.
- Прежний глава ведомства Виктор Нилов покинул свой пост неожиданно для общественности. Нилов возглавлял Госавтоинспекцию с июня 2011 года.
Фото: ГИБДД