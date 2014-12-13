12 главных шагов нового начальника ГИБДД

Самые дорогие автомобили в истории России (считаем в бутылках водки) В рублях цены автомобилей из разных временных эпох сравнить непросто. Но можно же в попугаях! Или в нашем, взрослом случае — в традиционном жидком эквиваленте, то есть в бутылках водки. Почему перегревается двигатель — тест ЗР Тополиный пух, жара, пробки — причины, вызывающие «кипение» в моторах, у всех на слуху. А справитесь ли вы с новой порцией каверзных вопросов о перегреве двигателя, подготовленных экспертами журнала «За рулем»? ОСАГО «с ремонтом» — как выбрать страховую и сервис? Советы юриста С апреля застрахованным по ОСАГО в случае аварии вместо денег предлагают ремонт машины. Это означает, что теперь и к выбору страховщика нужно подходить иначе, чем прежде, обращая особое внимание на список станций техобслуживания, с которыми сотрудничает страховая компания. Основные критерии выбора сформулировал Сергей Смирнов.