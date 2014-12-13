12 главных шагов нового начальника ГИБДД

Новый начальник Госавтоинспекции находится на посту уже 18 дней. И вот он впервые рассказал, что собирается делать. Мы резюмировали его намерения, и вот что получилось.

12 приоритетных шагов нового главного инспектора ГИБДД

  1. Бороться с пьянством за рулем, активно выявлять нетрезвых, а также усталых водителей.
  2. Бороться с коррупцией в рядах ГИБДД. «Есть ряд методов убеждения, вплоть до исключения из рядов сотрудников МВД. Я думаю, что антикоррупционный план мы составим», — отметил Черников.
  3. Повысить безопасность пешеходов.
  4. Способствовать внедрению электронного ПТС.
  5. Разрешить дилерам самостоятельно регистрировать автомобили при продаже.
  6. Проводить аукционы по продаже «красивых» номеров.
  7. Передать от Госавтоинспекции регионам права по оформлению штрафов, зафиксированных видеокамерами.
  8. Тщательно изучить вопрос подготовки водителей в автошколах. Качество навыков выпускников оставляет желать лучшего.
  9. Способствовать введению штрафа за «опасное вождение». Сейчас у инспекторов нет полномочий наказывать за это деяние.
  10. Отслеживать ситуацию с иностранными водителями, чтобы не допускать к работе тех, кто провалил экзамены.
  11. Обновить форму инспекторов, сделать так, чтобы она стала более удобной, качественной и соответствовала климатическим условиям.
  12. Периодически встречаться с представителями автомобильных общественных организаций, находиться с ними в состоянии диалога.

Фото: ГИБДД

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Комментарии (13)

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
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Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

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werwe2323ewr

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0

Интересно, а эти комментарии новый глава прочитает? А выводы правильные сделает? Нет, ну хочется верить в чудо, что когда-нибудь станет где-то лучше.

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+1

Ст 64 УК РСФСР.

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+1

Мы «спасены» ?! Очередное... (да не ругаюсь я). Как же мы  долго ждали, «наемника» по которому ст. 64. УК РСФСР просто рыдает!!!

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+1

Пришел очередной сказочник! Я их за 30 в ДПС пережил ОЧЕНЬ много,в том числе 14 министров МВД! А воз и ныне там!!! Зато теперь в ДПС народ не идет,и во всех подразделениях некомплект! Дураков, трепать нервы за 35 тр поубавилось!

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+2

за такой перечень его надо сразу снять!!!

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+6

Вот если бы план был примерно таким:

1. Бороться с пьянством за рулем, ввести пожизненное лишение прав для рецидивистов, оборудовать на стационарных постах ГИБДД пункты отдыха водителей.
2. Бороться с коррупцией в рядах ГИБДД. При выявлении факта коррупции немедленно увольнять сотрудника из рядов МВД с неминуемым привлечением к уголовной ответственности.
3. Освободить водителей от какой-либо ответственности, если в ДТП виновен пешеход.
4. Навести порядок с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки. Разобраться с проблемой пересечения сплошной или двойной сплошной линий при завершении обгона.
5. Обязать дилеров самостоятельно регистрировать автомобили при продаже.
6. Ликвидировать явление, называемое «красивые номера».
7. Строго наказывать сотрудников, по чьей вине водителям приходят штрафы за пересечение двойной сплошной линии тенью их автомобиля и тому подобное.
8. Вести статистику ДТП с участием выпускников конкретных автошкол, находящихся в статусе «начинающий водитель». Разработать «порог аварийности», при превышении которого у автошколы будет аннулироваться лицензия.
9. Разработать методику бесспорного выявления фактов «опасного вождения».
10. Не допускать к работе по найму водителей с иностранными водительскими удостоверениями.
11. Периодически проверять инспекторов на профпригодность.
12. Периодически встречаться с представителями автомобильных общественных организаций, находиться с ними в состоянии диалога. Организовывать быстрое решение затронутых проблем.

то я бы сказал, что на должность заступил человек, хотя бы желающий перемен к лучшему. А так... Манная каша на воде, и больше никаких ассоциаций эти «12 приоритетных шагов» не вызывают.

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+14
Громов Сергей

Сергей, Вас бы в главные инспекторы ГИБДД. Но, думаю, не пойдёте. А тезисы Ваши безусловно поддерживаю.

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+2
Громов Сергей

Шикарно сказано:)

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+1

Кто бы объяснил начальнику ГИБДД, что бесперебойное движение и есть результат его безопасности. Единственным его пунктом и основной задачей служения является ускорение (но не торможение) трафика.
Ибо реальным цифровым показателем эффективности различных служб дорожного движения является среднесуточный пробег коммерческих перевозчиков. Последние цифры оглашали лет пять назад — в Европах грузовик проходит в сутки 700 км, у нас — 300.
А воз и ныне там.
А пока, судя по заявлению Инспектора, будем безопасно париться в пробках, и зимой, и летом. И заниматься низкопоклонством перед бесчисленными видеокамерами, отданными на окормление вождей местных племён.

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+5

«Я думаю, что антикоррупционный план мы составим»
Далеко идущие планы.

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+4

Главное форму поменять. Это так влияет на безопасность движения ((((

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+6

Пункты 5 и 6 реально будут полезны, все остальное — дежурное чиновничье балабольство.
Особенно улыбнул пункт 2. И тем, что он почему-то не пункт 1, и тем, что, в общем-то, это звучит как «я врач праворуколог и буду лечить грипп только в правой руке, а до остального организма мне дела нет».

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+4