МВД посчитает недобросовестных автобусных перевозчиков

Единый реестр предложили создать в МВД. Речь, в основном, идет об автобусах, аварий с которыми в последние годы становится все больше.

Замначальника главного управления ОБДД МВД России Сергей Добряков предложил создать единый реестр недобросовестных перевозчиков, приведя статистику: аварий с участием автобусов за год стало больше на 63%, число погибших в них — на 54%, пострадавших — на 59%.

Кроме того, он предлагает интегрировать систему ГЛОНАСС и тахографы в единую систему для удаленного контроля режима труда и отдыха водителей. Пассажироперевозки уже давно требуют наведения порядка: в регионах стихийно появляются места отправления междугородних автобусов. Регулярные рейсы выполняются под видом заказных, а проверки технического состояния транспортных средств и медицинские осмотры водителей не проводятся.

Вопрос пассажироперевозок подняли в очередной раз в связи с недавней резонансной аварией в Татарстане, унесшей жизни 14 человек, в том числе четверых детей, еще 15 находятся в больнице.

Автомобиль КАМАЗ, буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским Неопланом, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал. Компания, которой принадлежал Neoplan, не имела лицензии на перевозку детей, кроме того, работающие в ней водители не соблюдали режим труда и отдыха: они должны были сменяться каждые четыре часа, но этого не делали.

В Ространснадзоре полагают, что лицензировать следует все виды пассажироперевозок, по нынешнему законодательству это требуют только от регулярных перевозчиков.

Недавно в Китае произошел скандал, связанный с созданным местными ловкачами беспробочным чудо-автобусом. Проект на деле оказался финансовой пирамидой.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС