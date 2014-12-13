Проведя два часа в заторе на Садовом кольце, известный актер не выдержал и резко высказался о программе столичного благоустройства. Запись опубликована в Instagram.

Центр Москвы этим летом вновь сильно перекопан, ударными темпами продолжается реализация программы благоустройства «Моя улица». Наиболее обширные работы в этом году ведутся на Садовом кольце: оно целиком огорожено строительными заборами, проезжая часть сильно сужена, из-за этого, разумеется, пробки стали длиннее и продолжительнее.

Как можно понять из записи Гоши Куценко, опубликованной вчера на его страничке в Инстаграме, актер за рулем автомобиля потратил на преодоление двухкилометрового участка Садового кольца, от Курского вокзала до проспекта Сахарова, два часа. При этом Куценко возмутила не столько сама пробка, сколько тот факт, что строительные работы вокруг не ведутся:

«Я еду от Курского два часа! Никто не работает! Никто! Ни один человек плитку не кладет! Почему?! Почему бы не положить плитку? Когда все разрыли, кончилась плитка! Я понял: пробки — это и есть плитка. Вот если посмотреть на машины — мы плитка. Мы все плитка!» (Бранные слова из оригинала цитаты удалены по требованию Роскомнадзора. — Прим. ред.)

В июне Федеральная антимонопольная служба опубликовала результаты проверки закупок в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица»: были выявлены нарушения более чем на 4 млрд рублей.

В конце мая в Москве начался второй этап реконструкции Тверской улицы. В связи с этим в ближайшие выходные Тверскую и еще три центральные улицы столицы перекроют, автомобилистам придется искать маршруты объезда. Подробности о том, что и когда будет перекрыто — здесь.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС