В маршрутки и такси вернутся киргизы

Госдума обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок на основании национальных или международных водительских удостоверений.

В обращении к президенту говорится, что запрет на использование на территории России национальных водительских удостоверений во многом связан с тем, что иностранцы плохо владеют русским языком и не знают российских правил дорожного движения. Однако следует учитывать, что в Киргизии русский язык имеет официальный статус, а это предполагает, что граждане должны им хорошо владеть. Кроме того, в водительских удостоверениях в этой республике также используется русский язык. Все это дает основания сделать для граждан Киргизии такое же послабление, как для граждан Белоруссии. Если глава государства пойдет навстречу Госдуме, то киргизские водители смогут работать в сфере коммерческих перевозок со своими национальными водительскими правами — без дополнительной пересдачи экзаменов.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поддержала эту идею и считает, что данное ограничение является избыточным к Киргизии как к члену Евразийского экономического союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин поддержит обращение Госдумы.

Напомним, с 1 июня водители с национальными удостоверениями не могут заниматься профессиональной водительской деятельностью в России. Права следует подтвердить, а для этого сдать экзамены (теорию и вождение на площадке и в городе) по упрощенной схеме. Этот запрет хотели отложить на год, но так и не успели.

Белорусские водительские удостоверения признали законными в России, несмотря на введенный запрет. Дело в том, что договор о создании Союзного государства 1999 года предусматривает особый статус граждан Белоруссии в России, в том числе и признание документов в обеих странах. Вышло некоторое противоречие, но 16 июня Дмитрий Медведев после заседания совета министров Союзного государства, рассказал, что вопрос с белорусскими правами урегулирован.



Фото: deva.com.br