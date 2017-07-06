Столичная чиновница заблокировала въезд скорой помощи в Москве

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию об инциденте с автомобилем скорой помощи.

ГУ Следственного комитета г. Москве изучает видеосюжет, появившийся в соцсетях на этой неделе. На кадрах съемки видно, что владелец бросил свой автомобиль на узкой дорожке. Таким образом водитель перекрыл проезд скорой помощи, которой пришлось, по словам очевидцев, не менее 15 минут ожидать его возвращения. Позже выяснилось, что произошло это в районе Крылатское, у поликлиники № 195. По информации СМИ, автомобиль принадлежит сотруднице управы столичного района Кунцево. Номера седана MercedesBenz CLA хорошо просматриваются, это М255КР777, поэтому следственным органам не составит труда вычислить нарушителя. Управление СК по Москве уже сообщило, что займется расследованием произошедшего.

Несмотря на ряд резонансных случаев с непропуском скорой помощи и общественное осуждение, это продолжает повторяться. Поэтому депутаты решили ужесточить наказание для таких водителей, в некоторых случаях вплоть до уголовной ответственности. Этой теме был посвящен один из наших опросов на сайте: правомерно ли наказание — лишение свободы за непропуск скорой помощи? 45% читателей сайта эту инициативу поддержали.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (3)

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Часов бы 300 общественных работ ей для урока на будущее чтоб знала.

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Михайлов Иван

Скажет, что машина сломалась, а сама она срочно бегала в аптеку за валидолом, чтобы снять сердечный приступ, охвативший её.

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+2

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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
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====================

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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

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