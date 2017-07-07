Суд арестовал обвиняемую в наезде на мальчика в Балашихе

Ольге Алисовой предъявлено обвинение в двух нарушениях законодательства.

Мособлсуд заменил обвиняемой меру пресечения — подписку о невыезде на арест до 15 сентября. Сделано это в связи с тем, что Ольга Алисова нарушила подписку о невыезде: сменила место жительства и не явилась на допрос. Этого стало достаточно для более жесткой меры ограничения свободы. Алисова оправдывалась тем, что переехать на другую квартиру ее заставило назойливое внимание со стороны журналистов и соседей.

Тем временем в деле обнаружились дополнительные подробности. Так, биллинг телефонных разговоров обвиняемой показал, что в момент наезда она «могла смотреть не на проезжую часть, а в телефон». А очевидцы аварии подтвердили, что скорость ее автомобиля намного превышала допустимые для проезда в жилой зоне 20 км/ч. Скорость была такой, что она просто не успела бы затормозить, когда перед ней появился ребенок, что, собственно, и произошло.

Сама Алисова виновной себя по-прежнему не признает. То есть она не отрицает сам факт ДТП, но настаивает на том, чтобы формулировка обвинения была изменена, потому что по нынешней ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В ближайшее время ей придется находиться в следственном изоляторе, и избегать допросов она уже не сможет.

23 апреля в подмосковной Балашихе Ольга Алисова насмерть сбила на своем автомобиле шестилетнего мальчика. После этого отец ребенка получил заключение судмедэксперта, что в крови ребенка была обнаружена чудовищная доза алкоголя — 2,7 промилле. Была проведена вторая экспертиза, но она подтвердила первую. До сих пор не решен вопрос, будут ли эксгумировать тело погибшего, чтобы разобраться в этой странной и ужасающей истории.

Ольга Алисова насмерть сбила на своем автомобиле шестилетнего мальчика. После этого отец ребенка получил заключение судмедэксперта, что в крови ребенка была обнаружена чудовищная доза алкоголя — 2,7 промилле. Была проведена вторая экспертиза, но она подтвердила первую. До сих пор не решен вопрос, будут ли эксгумировать тело погибшего, чтобы разобраться в этой странной и ужасающей истории. Отец ребенка Роман Шимко проходит в качестве потерпевшего по двум уголовным делам — о самом факте ДТП и халатности при проведении экспертиз.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС