Нижегородские гаишники хотят лишить прав мотоциклиста за падение на гоночных соревнованиях

Этот поразительный случай произошел на трассе «Нижегородское кольцо» во время этапа чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам для любителей и новичков XBikes.

Две недели назад, 24–25 июня, на трассе «Нижегородское кольцо» прошел очередной этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам для любителей и новичков XBikes. Спортивную борьбу для его участников отодвинул на второй план шок от поведения местных автоинспекторов.

Во время тренировки одна из участниц соревнования не справилась с управлением на треке. Дежурившая на соревнованиях скорая помощь доставила девушку в больницу с подозрением на травму бедра и черепно-мозговую травму. Согласно инструкции, врачи сообщили в медучреждении причину — падение с мотоцикла. Не вникая в подробности, принявшие пострадавшую медики вызвали автоинспекторов для оформления ДТП. Прибывший по вызову экипаж ДПС слушать объяснения гонщицы и свидетелей не стал и начал составлять протокол по ст. 12.24 ч.1 «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», предусматривающей наказание в виде штрафа в размере 2500–5000 рублей или лишение прав на срок от года до полутора. К этому моменту обследование врачей показало, что травм у девушки нет. Однако вслед за пострадавшей и другими участниками соревнований гаишники отправились на гоночный трек, где продолжили оформление. В результате родился фантастический документ: водительнице грозит лишение прав за падение на гоночном треке во время соревнований, хотя эта ситуация ПДД никак не регламентируется и, следовательно, никакого наказания за это нет. Более того, для участия в гонках даже водительского удостоверения не нужно, а мотоциклы выходят на трассу без фар, зеркал и номерных знаков. Все эти доводы автоинспекторов не убедили, они сделали свою «работу» и убыли. Организаторы соревнований от решения проблемы устранились еще на начальной стадии, посоветовав девушке «сбежать из больницы», чтобы не общаться с полицией.

Пока бравым инспекторам удалось только составить протокол, чем завершится эта история, решит суд, а «За рулем» продолжит следить за развитием событий. В эти выходные на «Нижегородском кольце» пройдет очередной этап XBikes. В шутку байкеры предполагают, что после успеха двухнедельной давности при попустительстве организаторов вдоль трека появятся радары контроля скорости, а каждое падение будет оформлено как ДТП.

Фото: «За рулем»