УАЗ отзывает еще 70 тысяч машин — нужно проверить тормоза

На этой неделе Ульяновский автомобильный завод уже объявил об одном отзыве — на 11 068 Хантерах необходимо заменить дефектные шланги гидроусилителя руля. Теперь же поступило сообщение о новой, куда более масштабной сервисной кампании.

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

УАЗ > Pickup

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Согласно официальному сообщению, под новый отзыв попали внедорожники УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго, произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года. Всего, по уточненным агентством ТАСС данным, сервисная кампания затронула примерно 70 тысяч машин. Росстандарт об этом отзыве еще не сообщал, соответственно, список VIN-номеров машин с потенциальным дефектом пока не опубликован. Производитель описывает выявленную проблему следующем образом:

«Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер».

Напомним, что сервисная кампания, затронувшая Хантеры, предусматривает замену всех деталей с потенциальным дефектом на новые, а на Патриотах, Пикапах и Карго, стало быть, замену будут делать выборочно, только на тех машинах, где в ходе проверки будет обнаружен брак. Все работы для автовладельцев проведут бесплатно. Ульяновский автомобильный завод приносит извинения за неудобства.

  • Отзывные кампании, похоже, становятся нормой для отечественных автопроизводителей. В марте АВТОВАЗ призывал на сервис Гранты и Калины и из-за дефектных топливных трубок. В июне по аналогичной причине Nissan объявил об отзыве моделей Datsun on-DO и mi-DO, которые, как известно, являются улучшенными и дополненными версиями Гранты и Калины.
  • В феврале УАЗ запустил фирменную программу помощи на дорогах и заявил о том, что готов за свой счет эвакуировать неисправные машины.

Фото: УАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

После эпичных фейлов с убивающими в Аркап подушками у моркитолухов УАЗа сплошная головная боль — вдруг Леониды поумнеют и перестанут покупать их шлак?:)
Уже и «третий тест»,и скидки,и отзывы в ход пошли:)
Но про подобные случаи ссылкассылка предпочитают громко не упоминать:)

Короче,врут из последних сил и,стоит признать,довольно эффективно,ибо свою аудиторию они знают:)

Шланги,тормоза и ещё over 9000 косяков владельцы УАЗов уже устранили своими силами,и желающих отремонтироваться в рамках объявленных отзывов будет 2 с половиной человека — но повод похвалить небезопасное ржавеющее ведро уже есть:)

Вон Леонид,например — и лям отлистал,и сам за свой счёт всё переделал,и доволен,как слон:)))
А щас ещё и бракоделов за " заботу" похвалит:)))

PROFIT :)))

А качества с безопасностью как не было,так и нет — перспективы подешевле убиться,кроме Леонидов,больше никого не соблазняют:)

Ответить#
0

Главное чтоб АКПП, поставили хороший, проверенный, чтоб не глючил.

Ответить#
-1

У — УАЗ
К — Качество
Х — Ху...отстойное

Хорошо, что отзывают.
Плохо, что не насовсем.

Ответить#
-15
Каплан Илья

Отзовут, например, Хонду, Шутлан станет первым кричать что Хонда не УАЗ, заботиться о репутации.
Клоуны такие клоуны :)

Ответить#
+1
Demitrius

Каклан до сих пор не может собрать всю свою продажную волю в палец которым печатает и ответить по поводу ржавеющих Крет... Двойные стандарты, классическая либерастия...

Ответить#
0