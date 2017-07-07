На этой неделе Ульяновский автомобильный завод уже объявил об одном отзыве — на 11 068 Хантерах необходимо заменить дефектные шланги гидроусилителя руля. Теперь же поступило сообщение о новой, куда более масштабной сервисной кампании.

Согласно официальному сообщению, под новый отзыв попали внедорожники УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго, произведенные в период с января 2014 года по май 2017 года. Всего, по уточненным агентством ТАСС данным, сервисная кампания затронула примерно 70 тысяч машин. Росстандарт об этом отзыве еще не сообщал, соответственно, список VIN-номеров машин с потенциальным дефектом пока не опубликован. Производитель описывает выявленную проблему следующем образом:

«Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер».

Напомним, что сервисная кампания, затронувшая Хантеры, предусматривает замену всех деталей с потенциальным дефектом на новые, а на Патриотах, Пикапах и Карго, стало быть, замену будут делать выборочно, только на тех машинах, где в ходе проверки будет обнаружен брак. Все работы для автовладельцев проведут бесплатно. Ульяновский автомобильный завод приносит извинения за неудобства.

Отзывные кампании, похоже, становятся нормой для отечественных автопроизводителей. В марте АВТОВАЗ призывал на сервис Гранты и Калины и из-за дефектных топливных трубок. В июне по аналогичной причине Nissan объявил об отзыве моделей Datsun on-DO и mi-DO, которые, как известно, являются улучшенными и дополненными версиями Гранты и Калины.

В феврале УАЗ запустил фирменную программу помощи на дорогах и заявил о том, что готов за свой счет эвакуировать неисправные машины.

Фото: УАЗ