«Шелковый путь 2017» начался

В пятницу 7 июля стартовал марафон «Шелковый путь». В субботу состоялся первый спецучасток: без грязи не обошлось.

Свои заявки на участие в седьмом издании ралли-рейда подал 61 экипаж из тринадцати стран. После административных проверок и технической инспекции на торжественный старт на Красную площадь были допущены 21 грузовик и 33 автомобиля.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина В «закрытом парке» на Васильевском спуске перед стартом «Шелкового пути 2017». Фото: пресс-служба марафона «Шелковый путь».

Среди них — 12 российских экипажей: шесть в зачете грузовиков, еще шесть — в автомобильном зачете. Единственный женский экипаж в марафоне — тоже российский: Мария Опарина и Таисия Штанева (Suprotec Racing) едут на Maverick X3 XRS DPS 903TCIC в зачете Т3.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Мария Опарина и Таисия Штанева (Suprotec Racing)

Один из наших автомобильных экипажей — настоящие фанаты гонок. Сергей Шалыгин и Артем Канивец, которые едут гонку на Toyota Land Cruiser, — из Владивостока. До старта соревнования в Москве они добирались по дорогам общего пользования и к началу марафона уже успели преодолеть более 20 тысяч километров. Теперь, по сути, они начали путь домой. Разве что в режиме гонки, то есть чуть быстрее и не всегда по дорогам.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Сергей Шалыгин и Артем Канивец из Владивостока

Стоит выделить еще один автомобиль: ГАЗ 2704ЕВ, на котором выступают Александр Семенов/Рамиль Замалетдинов (№126). Экипаж заявлен под именем BFCEC Sport: в подготовке техники помогала китайская компания Beijing Foton Cummins Engine Company, производящая дизельные двигатели.

Один экипаж заявила ASPEC Motorsport: Виктор Хорошавцев/Антон Николаев едут на BMW X3 (№111).

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина В числе участников есть экипаж из Австралии: ISUZU Motorsport. Пилот и штурман выступают по австралийской лицензии: Эдриан Ди Лалло и Хироаки Сузуки.

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» выставила четыре машины, причем две в зачете грузовиков. На этих ГАЗ-C41R13 Газон Next едут Болеслав Левицкий/Александр Обухов (№320) и Михаил Шкляев/Александр Лагута (№322). А в зачете автомобилей соревнуются два ГАЗ 33027: Александр Коструков/Евгений Павлов (№123) и Михаил Коструков/Олег Нежнов (№128), ГАЗ 33027.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина В «Шелковом пути 2017» принимают участие четыре женщины: Мария Опарина со своим штурманом Таисией Штаневой (Suprotec Racing), пилот Юлия Мигунова-Хегай (AVMotorsport) и штурман Эжени Декре (RAID Lynx) (на фото вторая слева).

«КАМАЗ-мастер» представлен четырьмя грузовиками в составе экипажей:

Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов (№300);

Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильнур Мустафин (№303);

Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (№307);

Антон Шибалов/Андрей Мокеев/Дмитрий Никитин (№312).

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Экипаж «КАМАЗ-мастер» №300: Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов. На церемонии открытия марафона.

К сожалению, не примут участие в гонке заявившиеся ранее Владимир Васильев/Константин Жильцов — из-за травмы спины у Владимира, а также Сергей Успенский/Андрей Русов.

Впрочем, россияне выступают и за латышскую AVMotorsport. На Mitsubishi L200 с Алдисом Вилцансом едет Антон Плетнев, а на Toyota Land Cruiser — полностью российский экипаж: Юлия Мигунова-Хегай и Игорь Петенко.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Юлия Мигунова-Хегай / Игорь Петенко (AVMotorsport)

Любопытно, что русский язык — средство коммуникации во франко-украинском экипаже Sodicars: пилот Фредерик Шавиньи признался, что переговоры по радио со штурманом Игорем Мотко ведет именно на нем. Возможно, не все из них, но на территории России француз точно не пропадет: на старте марафона он продемонстрировал хорошее произношение и познания в языке.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Фредерик Шавиньи / Игорь Мотко (Sodicars)

Французы — соорганизаторы ралли «Шелковый путь», поэтому неудивительно, что в числе участников так много французских экипажей. Одна команда Peugeot выставила три автомобиля. «Дрим-тим», как и в прошлом году, составили Сириль Депре, Стефан Петерансель и Себастьен Лёб. В этом году они едут на прототипе Peugeot 3008.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Сириль Депре и Давид Кастера (Peugeot Sport) на стартовом подиуме, вместе с Владимиром Чагиным и Фредериком Лекиеном (слева).

«МАЗ-СПОРТавто» из Белоруссии выставила три прототипа МАЗ-5309RR в зачете грузовиков: Сергей Вязович/Павел Гаранин/Андрей Жигулин (№304), Александр Василевский/Дмитрий Вихренко/Антон Запорощенко (№309), Алексей Вишневский/Максим Новиков / Андрей Неверович (№316).

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Экипаж №309 «МАЗ-СПОРТавто»: Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко.

А вот Казахстан в грузовиках представлен Артуром Ардавичусом, но он выступает за голландскую команду Жерара Де Роя. Причем едет Артур на предыдущем грузовике самого Де Роя, а Жерар — на новом прототипе. Поэтому голландец осторожничает в прогнозах, напоминая, что техника пока не успела зарекомендовать себя. Впрочем, вряд ли бы он стал заявляться в столь серьезную гонку, не будучи уверенным в возможностях нового Iveco.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Грузовик Iveco Артура Ардавичуса (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) в сервис-парке во время административных проверок и технической инспекции.

В гонку заявлен целый десант китайских автомобилей, среди которых самым сильным участником можно назвать Хань Вэя, победителя соревнований в Китае. В прошлом году он уже участвовал в «Шелковом пути» и в этом планирует вновь добраться до финиша и по возможности навязать борьбу лидерам. Выступать он будет на Geely SMG0RC0028 за команду Geely Auto Coopertires Team.

Кстати, уже после старта в список допущенных участников добавился еще один внедорожник — китайский дуэт на Toyota Hilux. Поэтому на первый спецучасток вышло 34 автомобиля и 21 грузовик.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Титулованный китайский пилот Хань Вэй и его Geely SMG0RC0028 (Geely Auto Coopertires Team).

Ночью участники марафона покинули Москву, чтобы днем прибыть к месту старта первого спецучастка под Чебоксарами. Для разминки его сделали недлинным — всего 61 километр. Опасения, что погода помешает соревнованию, не оправдались: старт дали по расписанию. Среди автомобилей первым на трассу отправился Сириль Депре, следом за ним — Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI), Себастьен Лёб (Peugeot), Брайс Мензис (X-Raid MINI) и Стефан Петерансель (Peugeot).

Вероятно, в отсутствие Владимира Васильева именно они поведут главное сражение за победу. И свою решимость подтвердил Себастьен Лёб — он быстрее всех прошел СУ1: 0:42:02. На 29 секунд отстал от него Петерансель, третьим стал Сириль Депре, уступивший 2 минуты 14 секунд.

Себастьен Лёб (Peugeot Sport): «Учитывая состояние трассы, мы старались проехать в оборонительном режиме, и всё прошло неплохо. Машине весом в две тонны ехать по мокрой траве непросто — рисковать приходилось чуть ли не в каждом повороте. Наш результат — это не следствие стратегии, ведь стартовать первым завтра — не самая удобная позиция».

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Себастьен Лёб / Даниэль Элена (Peugeot Sport) на первом спецучастке.

Лучшим из россиян на первом СУ стал Александр Семёнов (BFCEC Sport Газ) — он занял девятое место, следом за ним в протоколе расположился Михаил Коструков (ГАЗ Рейд Спорт).

Среди грузовиков первым финишировал чех Мартин Коломы (TATRA BUGGYRA Racing): 0:49:43. В 51 секунде позади — его соотечественник Алеш Лопраис (Instaforex Loprais Team). Третье место у голландца Тона ван Генугтена (Petronas Team De Rooy Iveco).

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing): «Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на руку — именно такая погода стоит у нас в Чехии. Мы часто тренируемся дома, и за счёт этого уверенно чувствовали себя на трассах. Тут мы чувствовали себя буквально как дома».

Российские экипажи пока не спешат: Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) занял восьмое место, остальные расположились далее первой десятки. Как пояснил его сокомандник Айрат Мардеев, они с самого начала понимали, что не смогут выиграть:

« Мы стартовали первыми, а в таких условиях это всегда самая плохая позиция, потому что тебе приходится расчищать дорогу для других. Траектории были очень грязные, поэтому мы ехали аккуратно. В какой-то момент мы пропустили ван ден Бринка и де Роя, и увидели, что им также тяжело — и с этого момента мы втроём и ехали».

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер): «Спецучасток был короткий и очень скользкий от самого старта до финиша — грязища, дождь. Мы ехали уже позади, во второй десятке, и к этому моменту трассу разбили так, что машина тормозила едва ли не до полной остановки. Сегодня трасса больше подходила тем, у кого есть опыт в классическом ралли. Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустов. В любой момент автомобиль мог сорваться с трассы, ехали очень аккуратно».

Хотя спецучасток и был коротким, но наверняка он запомнится своим рельефом, особенно Марии Опариной и Таисии Штаневой. В их открытом Maverick X3 грязь летит прямо на пилота и штурмана, поэтому на финише девушки вместе с техникой выглядели так, будто преодолевали болото. Всего лишь прошли дистанцию! 29-е в автомобильном зачете и третьи в своей категории Т3.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Такими с первого спецучастка вернулись Мария Опарина и Таисия Штанева.

Ощущения от прохождения спецучастка разделил Александр Семенов ( BFCEC Sport ): «Очень много тины было — прямо грязюка, которая „всасывала“ машину. Травища большая, в ней постоянно идёшь юзом — то передней осью, то задней. Кружишься, но всё равно идёшь».

В воскресенье участникам «Шелкового пути» предстоит преодолеть 785 километров пути, из которых 157 километров отведено на второй спецучасток. К концу дня экипажи должны добраться до Уфы.

Шелковый путь, марафон, ралли-рейд, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Айрат Мардеев, Жерар де Рой, Эдуард Николаев, Себастьен Леб, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Мария Опарина Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин («МАЗ-СПОРТавто»)

Общий зачёт марафона, по итогам первого этапа, первая десятка



Автомобили:

Себастьен Лёб (Peugeot Sport) — 0:42:02 Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +0:29 Сириль Депре (Peugeot Sport) +2:14 Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +3:38 Брайс Мензис (X-Raid MINI) +3:38 Кристиан Лавьей (Baicmotor) +3:43 Хань Вэй (Geely SMG) +8:20 Жером Пелише (Raid Lynx Toyota) +9:50 Александр Семёнов (BFCEC Sport Газ) +9:53 Михаил Коструков (ГАЗ Рейд Спорт) +11:01

Грузовики:

Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) — 0:49:43 Алеш Лопраис (Instaforex Loprais Team) +0:51 Тон ван Генугтен (Petronas Team De Rooy Iveco) +2:03 Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +2:35 Жерар де Рой (Petronas Team De Rooy Iveco) +4:01 Артур Ардавичус (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) +4:06 Паскаль де Бар (Riwald Dakar Team Renault) +4:07 Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:18 Алексей Вишневский (МАЗ-СПОРТавто) +5:29 Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) +5:52

Фото: пресс-служба марафона «Шелковый путь», Александр Феоктистов, Ольга Полякова, Suprotec Racing, Geely Motors, МАЗ-СПОРТавто